Puglia.Incarichi legali per oltre 100mila euro allo stesso professionista. Laricchia (M5S) scrive a Emiliano: “Verifichi la legittimità”

La ASL Lecce nel solo mese di giugno 2018 ha affidato allo stesso legale incarichi per la difesa in giudizio per un importo pari ad euro 104.897,00. Lo dichiara la consigliera del M5S Antonella Laricchia che ha depositato un’interrogazione per chiedere al presidente/assessore Emiliano di verificare se gli affidamenti in questione siano rispettosi delle norme e principi vigenti.

“Con un atto pubblicato il 27 febbraio del 2017 – continua la pentastellata – la stessa ASL aveva indetto un avviso per la costituzione di un elenco aperto di avvocati da utilizzare per l’affidamento di servizi legali. L’affidamento diretto a professionisti non iscritti nell’elenco deve essere adeguatamente motivato, come esplicitato anche dalle linee guida dell’ANAC, per questo chiediamo al Presidente Emiliano se la Asl abbia spiegato nel dettaglio le ragioni che l’hanno spinta ad affidare più incarichi per la sua difesa sempre al medesimo legale e se ritenga questi affidamenti diretti legittimi e rispondenti ai principi di imparzialità e concorrenza”.