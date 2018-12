Puglia.Rifiuti Zero, audizioni in commissione. Trevisi (M5S): “La nostra proposta condivisa dagli auditi. Governo di nuovo assente”

“Oggi abbiamo avuto una importante conferma di come i contenuti della nostra proposta di legge siano condivisi da tutte le associazioni intervenute in audizione.

È stato anche un importante momento di confronto con l’Anci per quello che riguarda le iniziative dei Comuni per una nuova gestione dei rifiuti” lo dichiara il consigliere del M5S Antonio Trevisi a margine delle audizioni di Italia Nostra, Zero Waste e Anci in V Commissione in merito alla proposta di legge a sua prima firma “Verso un’economia circolare a rifiuti zero”. “Dispiace sottolineare ancora una volta l’assenza del dell’assessore all’Ambiente: se ne sono succeduti quattro dal 2016 ad oggi, compreso il Presidente Emiliano, ma da nessuno di loro abbiamo sentito una parola sulla nostra proposta, nonostante lo stesso Presidente abbia sempre sostenuto la necessità di una legge sull’economia circolare che contribuirebbe a risolvere l’emergenza rifiuti nella nostra regione”.

“Il principio dell’economia circolare, l’individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere e tutte le misure volte a favorire la riduzione della produzione dei rifiuti e l’adozione di buone pratiche di riutilizzo e riciclo – continua il pentastellato – sono punti dai quali si sarebbe dovuti partire per la programmazione contenuta nel nuovo piano rifiuti. Purtroppo non è stato possibile perché per due anni e mezzo la nostra proposta è stata tenuta inspiegabilmente in un cassetto, nonostante i referti tecnici positivi. Il risultato di tutto ciò è un nuovo Piano che non ha nessuna speranza di raggiungere l’obiettivo della chiusura del ciclo di rifiuti”.