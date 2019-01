LA SEN. L’ABBATE A FASANO, PER PARLARE DI CICLO DEI RIFIUTI: “RECUPERARLI, PRIMA CHE TRASFORMALI IN ENERGIA, SARA’ LA VERA RISORSA”

“La gestione dei rifiuti è un tema attuale, ma anche complesso e che deve, oggi più che mai, essere oggetto di adeguamento normativo secondo le nuove opportunità fornite dalla scienza in materia di recupero” premette la Senatrice del M5S Patty L’Abbate che, domani venerdì 18 gennaio, alle ore 18.30 presso la sala della Biblioteca comunale sotto l’Arco del Balì, a Fasano, relazionerà sull’argomento in occasione dell’evento sui Rifiuti, dal titolo “Da rifiuto a risorsa: il ciclo virtuoso dei rifiuti”, organizzato dal MoVimento 5 Stelle.

La Senatrice Patty L’Abbate è membro della Commissione permanente in materia di territorio, ambiente e beni ambientali, nonché firmataria di un vero e proprio “codice ambientale” sposato dal MoVimento.

“Quello sui nuovi paradigmi della gestione dei rifiuti è un tema molto caro alla mia Puglia, che vive già difficili questioni ambientali. In generale, però, la mia battaglia sui rifiuti si estende a tutto il territorio nazionale e parte a monte, ovvero nella loro produzione. L’obbiettivo, prima che lo smaltimento e la trasformazione dell’indifferenziato in energia, deve essere quello di dare vita più lunga ai prodotti eliminando l’obsolescenza programmata, perché in futuro, di rifiuti, se ne creino sempre meno” ha spiegato la senatrice esperta di green-economy.

“Ecco perché vogliamo intervenire sulla filiera di produzione della materia, affinché si lavori su principi di “eco-design”, dall’estrazione della materia, alla lavorazione, al confezionamento: tutte attività che devono essere gestite in modo propedeutico al conferimento di una lunga vita alla materia perché possa essere facilmente recuperata, riutilizzata e riciclata. Trasformare la materia, il rifiuto, in energia produce emissioni, oltre al fatto che per sopperire a quello smaltimento bisognerà estrarre altra materia e produrre altri prodotti, appunto. Il tutto con dispendio di energie economiche e ricadute ambientali” ha argomentato più dettagliatamente L’Abbate, che affronta anche il tema occupazionale collegato a un nuovo paradigma del ciclo rifiuti.

“Questo metodo di gestione dei rifiuti crea anche più posti di lavoro perché si deve investire in manodopera locale per creare una sana gestione dei rifiuti e del loro recupero, piuttosto che in pochi operai per grandi impianti” ha concluso la rappresentante dei 5 Stelle al Senato che domani torna in Puglia per affrontare questi e altri temi insieme ai colleghi pentastellati, nell’evento pubblico di Fasano.

Saranno presenti il deputato Giovanni Vianello, membro della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e membro della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, la consigliera regionale Antonella Laricchia e il consigliere comunale di Fasano Raffaele Trisciuzzi, da sempre in prima linea sul tema Rifiuti e Ciclo dei Rifiuti a livello regionale e fasanese.