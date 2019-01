Fasano (Br)”LA NOSTRA TERRA”- futuro AGRICOLTURA e PAESAGGIO in PUglia. Incontro sabato 26 gennaio

L’incontro si terrà sabato 26 gennaio alle ore 17:00 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano.

All’incontro interverranno:

Margherita Ciervo – Geografa Università di Foggia

Alberto Lucarelli – Costituzionalista Università Federico II Napoli

Maria Piccarreta – Sovrintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi, Taranto e Lecce

Modera: Margherita D’Amico – Biologa e Patologa Vegetale

Il disseccamento e la cosiddetta emergenza Xylella non sono solo una questione agraria. La conferenza sarà un’occasione di discussione e confronto importante per riflettere sui vari aspetti del problema: agricoltura contadina ed economia locale, paesaggio e identità, diritti e democrazia.

Gli ulivi secolari rappresentano la memoria ma anche il presente della nostra Terra, per questo è fondamentale mettere a fuoco gli scenari in essere e quelli che si sono aperti con l’applicazione delle normative e le soluzioni incentivate alla dichiarata Emergenza: il continuo abbandono delle campagne e delle colture perenni come l’olivo; la svalutazione della rendita fondiaria; l’accaparramento delle terre; l’agricoltura industriale; cultivar brevettate e colture intensive; le ricadute sui territori, sul paesaggio e sulla salute.

Un olivo coperto da brevetto, ad esempio, non ha paragoni rispetto a un olivo secolare. Così come un oliveto a sesto tradizionale non ha le stesse peculiarità di un oliveto intensivo o superintensivo.

C’è chi si ostina a porre l’attenzione soprattutto sulla competitività e sui mercati globali, lasciando una nebulosa su tutto quello che riguarda il paesaggio, l’economia, le comunità locali e il benessere collettivo, ragioni di vita e veri e propri fiori all’occhiello della Regione.

Invitiamo tutta la cittadinanza e le amministrazioni a partecipare a una riflessione condivisa.