Mesagne (Br). avvio corso di formazione per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie – Isbem

Acquisire le metodologie che legano il concetto di innovazione a quello di servizi in ambito medico-sanitario. È questa una delle finalità che si prefigge il test for Pi.Sa. (Pianeta Salute), il corso di formazione per l’ammissione ai corsi di laurea delle discipline scientifiche promosso dall’istituto scientifico Isbem in via Reali di Bulgaria.

Giunge alla quinta edizione questo pacchetto di nozioni altamente formativo. I docenti che presiedono il corso spaziano, trasversalmente, dalla medicina, alla scienza, alla chimica, alla logica, passando per la fisica e la psicologia del benessere. “Esplicitare la preparazione, innescando processi che accompagnano un percorso di apprendimento inserito in una visione sistemica della ricerca, è un giro di parole che si traduce nella modalità di formazione perseguita dai docenti”. Tanto sottolinea il presidente dell’istituto, Alessandro Distante che caldeggia la partecipazione di studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori, per potenziare la capacità di analisi e di sintesi, nonché la capacità logica e spazio-numerica. “Approfondendo le conoscenze di base inerenti la matematica, la fisica, la chimica, la biologia, l’anatomia e la fisiologia umana – ha aggiunto – si affrontano le prove di accesso al mondo medico con maggiore padronanza e sicurezza”. Ciò che sta a cuore ai formatori non è puramente l’acquisizione di competenze, quanto di una metodologia da sfruttare in area biomedica e sanitaria, una volta intrapresa questa carriera. Il Test for Pi.Sa., attrae studenti da diverse regioni di Italia e negli anni è diventato un punto di riferimento per i giovani che decidono di approcciarsi al mondo della ricerca scientifica. “Seminare nei ragazzi uno spirito curioso e attento ai bisogni delle comunità anche attraverso i primi rudimenti, porta ad innescare e valorizzare la triade ricerca – formazione – assistenza che da sola può contribuire ad un generale miglioramento del territorio”. Il professore Distante è coadiuvato oltre che da validi formatori anche dal professore Antonio Tamburrano, direttore del corso. La sede delle attività è l’istituto Isbem. Le lezioni si terranno dal 20 febbraio al 30 maggio il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19. I nove moduli previsti riflettono le materie oggetto di prove per accedere alle professioni medico-sanitarie. Il termine ultimo di iscrizione al corso è fissato al 16 febbraio. Per informazioni e contatti formazione@isbem.it e 335-7094020.