Autonomia, Tateo (Lega): “Non danneggia Regioni meridionali, coesione nazionale salvaguardata

“Trovo pretestuose e prive di fondamento le accuse rivolte verso l’autonomia regionale differenziata richiesta da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

E’ assurdo che nelle ultime si parli di “progetto meschino”, come è assurdo vedere associazioni che si schierano contro questo provvedimento per partito preso e senza riflettere appieno sulla grande opportunità politica di sviluppo ed evoluzione del nostro Paese. L’autonomia è infatti un sistema virtuoso che responsabilizza ulteriormente gli amministratori dei territori, pertanto rafforzare i regionalismi significa rendere lo Stato più efficiente e razionale.” Lo dichiara Anna Rita Tateo, deputata pugliese della Lega e cittadina di Bari.

“L’autonomia differenziata richiesta dalle tre regioni del nord non toglie nulla alle altre regioni italiane in quanto sarà ad impatto zero per le casse dello Stato centrale, per effetto del calcolo dei costi storici. La coesione nazionale – conclude Tateo – sarà quindi salvaguardata, così come le altre norme costituzionali, senza togliere nulla a nessuno.”