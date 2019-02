BRINDISI.Il fantastico mondo di Pinocchio al Teatro Kopó

Nell’ambito della Stagione Ragazzi, Il Teatro Kopó presenta Il fantastico mondo di Pinocchio di Lina Palazzini con Maria Elisa Barontini, in scena sabato 2 febbraio alle ore 17:30 e domenica 3 alle ore 11:30.

Diventare un bambino vero non è un compito facile per un burattino di legno, soprattutto se a tentare l’impresa è un ‘combinaguai’ come Pinocchio! Il grande classico di Collodi torna in scena con il suo carico di avventure e di fantastici personaggi, fatti rivivere, di volta in volta, da un unico attore tramite l’utilizzo di pochi essenziali elementi scenici. In un arcobaleno di colori e di allegria, il gatto e la volpe, la fata turchina e tanti altri personaggi, accompagneranno il testardo burattino nel suo viaggio verso la maturità, potendo contare soprattutto sull’aiuto dei più piccoli presenti in sala!