PROTESTA PSICOLOGI, ZULLO: AMMIRO CORAGGIO DEL PRESIDENTE DI GIOIA NON E’ FACILE CONTRASTARE I “DOGMA” DI CHI PENSA DI ESSERE L’UNICA VOCE DELLA VERITA’

Dichiarazione del presidente del gruppo regionale di Direzione Italia, Ignazio Zullo

Ammiro il coraggio del presidente dell’Ordine degli Psicologi della Puglia, Antonio Di Gioia, che punto su punto replica al presidente Emiliano che aveva sminuito la portata della protesta di una categoria che è fortemente penalizzata dalla gestione della Sanità e del Welfare in Puglia.

E ammiro il coraggio di Antonio Di Gioia perché contrastare il presidente Emiliano non è facile, perché lui comunica “sentenziando”, come se le sue verità fossero un dogma indiscutibile e tutti coloro che lo contraddicono dei “poveracci” che non sanno cosa dicono e, quindi, trovano poca visibilità sui media.

Ma noi è insieme a questa gente, a tutti coloro che non ne possono più delle chiacchiere di Emiliano, che dobbiamo salvare la Puglia. Questa Regione ha bisogno di un governatore serio che non faccia il tuttologo e il politologo, ma risolva davvero i problemi dei cittadini.