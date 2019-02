Le Pro Loco pugliesi alla Borsa Internazionale del Turismo Lauciello: “Rete e cooperazione per promuovere e tutelare luoghi e tradizioni”

L’opuscolo sarà presentato alla Bit di Milano domenica 10 febbraio alla presenza dell’assessore regionale Loredana Capone. Carnevali, riti della Settimana Santa, sagre, eventi musicali, artistici, visite guidate e tanto altro in “Puglia tutto l’anno”

Le Pro Loco pugliesi, coordinate dal comitato regionale Unpli Puglia, saranno presenti alla Bit di Rho-Milano (Borsa Internazionale del Turismo) per presentare “Puglia tutto l’anno – 365 giorno con le Pro Loco di Puglia”, un opuscolo contente appuntamenti folkloristici, enogastronomici, religiosi, musicali, artistici ideati e organizzati dalle Pro Loco di Terra di Puglia.

“E’ il frutto di un lavoro lungo, minuzioso, costante e che ha visto la collaborazione di numerosissime Pro Loco pugliesi che, quotidianamente, operano per promuovere luoghi, siti, tradizioni, eventi e peculiarità delle diverse comunità della nostra regione”, ha affermato Rocco Laucielloannunciando la conferenza stampa di presentazione che avrà luogo nello stand di Puglia Promozione alla Bit di Milano domenica 10 febbraio alle 12:30 alla presenza dell’assessore regionale all’industria alberghiera, alle politiche culturali e turistiche Loredana Capone.

“Grazie a tutte le Pro Loco che hanno cooperato per la redazione dell’opuscolo che conta oltre sessanta pagine di eventi musicali, culturali, religiosi, gastronomici, da febbraio 2019 a gennaio 2020, pensati dai volontari delle Pro Loco pugliesi, un patrimonio di solidarietà, impegno, valorizzazione senza eguali”, sottolinea Lauciello in partenza per la Bit, “grazie alla vicinanza dell’assessore Capone, dei dirigenti Unpli, di Puglia Promozione, dell’ufficio stampa e gestione social e di tutti i presidenti e i soci Pro Loco che si sono prodigati per la realizzazione di un lavoro congiunto che mette in evidenza l’operato delle nostre associazioni. Insieme si affrontano e si vincono le sfide del presente e del futuro”.