Cisl Taranto-Brindisi:SOLO LA CULTURA DEL BUON LAVORO ASSICURA SVILUPPO ED OCCUPAZIONE LEGALE

La Cisl territoriale plaude all’apprezzabile e forte azione di controllo che i Carabinieri, insieme con i funzionari dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi continuano a svolgere nel territorio, rilevando come avvenuto qualche giorno addietro, situazioni di lavoro nero e di mancate misure a salvaguardia della salute e sicurezza interna ed esterna ai luoghi di lavoro, segnatamente nel settore dell’edilizia.

Ancora una volta, insomma, la cronaca dà conto di chi rifugge dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale, dando corpo a quanto di peggio possano anche determinare il massimo ribasso negli appalti, la concorrenza sleale tra imprese, il lavoro grigio e nero, l’evasione fiscale e contributiva, la mancata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Necessita, allora, attivare la tracciabilità del lavoro legale, specie in questo territorio a rischio di infiltrazioni che, anche per tale ragione, non può piegarsi al non rispetto di leggi e contratti, se effettivamente vuol puntare ad una economia sana e oltreché ad uno sviluppo sociale ed occupazionale credibile.

Una economia sana, capace anche di dare risposte ai tanti giovani che nel settore dell’edilizia ma anche in quelli dell’agricoltura, del commercio, del turismo, dei servizi, ecc. vorrebbero legittimamente investire i propri destini occupazionali e famigliari, a condizione che gli stessi siano corroborati dalla legalità e dalla rimuneratività contrattuale.

La Cisl, nel plaudire all’azione meritoria delle Forze dell’Ordine, rilancia all’indirizzo delle Associazioni datoriali, oltreché di tutti i soggetti istituzionali del territorio brindisino, l’appello a condividere azioni a largo raggio che alimentino la cultura del buon lavoro e la coscienza che nessuna scorciatoia possa essere avallata.

Ai lavoratori addetti al settore edile e non solo sia altrettanto chiara la consapevolezza che la Cisl è pronta da sempre ad assicurare loro rappresentanza e tutela ed a combattere, insieme con l’intero movimento sindacale, abusi, ricatti, caporalato, lavoro nero.