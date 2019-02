“Per una comunità generativa, solidale ed innovativa”, Martedì 26 Febbraio un convegno a San Pancrazio Salentino

Ci sarà anche Ivan Stomeo, il sindaco di Melpignano, centro salentino noto per essere la patria della “Notte della Taranta” al convegno “Per una comunità generativa, solidale ed innovativa” organizzato e promosso da CSV Poiesis e Forum Provinciale del Terzo Settore, in programma Martedì 26 Febbraio pv, alle ore 17.30 presso Aula Consiliare del Comune di San Pancrazio Salentino (Br).

Questo il programma della serata: dopo i saluti di Salvatore Ripa, Sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino (Br), racconteranno in breve il loro impegno “generat-tivo” Simona Durante (Volontaria Oari), Carmen Di Coste (Volontaria Aido) e Maddalena Sanasi (Psicologa Sprar Arci di San Pancrazio Salentino). Interverranno Rino Spedicato (Presidente CSV Poiesis), Ivan Stomeo (Sindaco del Comune di Melpignano) e Maurizio Guadalupi (Portavoce Forum provinciale del Terzo Settore).

Concluderà i lavori Serenella Pascali (Regione Puglia – Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione Sociale Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti).

Gli interventi in programma dal carattere breve, esperienziale e di servizio, aiuteranno, inoltre, a riflettere su come rendere possibile alcune pratiche di generatività ed inclusione sociale attiva. In tale ottica, il CSV ha chiesto ed ottenuto l’intervento al convegno da parte dell’ufficio competente della Regione Puglia.

Nell’ambito del convegno, infine, è previsto l’intervento di Nicola Campanella (Consulente Fiscale CSV Poiesis), che esporrà in estrema sintesi alcune linee attuative della legge di riforma del Terzo Settore, di particolare rilevanza per gli Enti del Terzo Settore (ETS) che operano nel campo riferito al tema del convegno. E’ del tutto evidente che il CSV Poiesis resterà a disposizione di associazioni e volontari concordando appuntamenti di consulenza, assistenza e collaborazioni varie (Piazza A. Di Summa, presso Ex Ospedale – Tel. 0831515800).

“Ci stanno a cuore – afferma Rino Spedicato – alcune tematiche di grande rilevanza per il momento storico che stiamo vivendo: la convivialità delle differenze, la comunicazione non violenta, la cultura della rete sociale, la comunità generativa, la salvaguardia dell’ambiente. L’aggettivo generativo, peraltro, è il punto concettuale che accomuna a nostro parere il Terzo Settore, la società educante, il privato-sociale e la politica, al fine di contribuire in modo decisivo ad una crescita solidale delle nostre comunità contro gli egoismi, l’indifferenza, l’intolleranza, i respingimenti. Da qui è nata l’idea di un convegno-laboratorio aperto al contributo di una pluralità di esperienze spesso slegate tra loro, che se accolta anche in altri ambiti territoriali e migliorata strada facendo, potrebbe dare sistematicità, coraggio e futuro ad un intervento di rete nel quale nessuno resti escluso”.