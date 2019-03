“Incuriosire con il Sociale” a Brindisi Mercoledì 13 marzo un seminario gratuito per volontari

Si svolgerà a Brindisi Mercoledì 13 Marzo pv (ore 16,30-18,30) presso il CSV Poiesis (Piazza A. Di Summa – Ex Ospedale) il seminario gratuito “Incuriosire con il Sociale – consigli per una Comunicazione accattivante”, organizzato e promosso dal CSV Poiesis, il Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi.

Ideato e curato da Tiziano Mele, giornalista e Responsabile dell’Area Comunicazione dello stesso CSV il seminario ha l’obiettivo di illustrare a responsabili, soci e volontari le tecniche più idonee per “notiziare” al mondo esterno la vita, gli eventi e la mission della propria associazione/organizzazione di Volontariato.

Le storie che arrivano dal Sociale, infatti, oltre ad essere belle e coinvolgenti sono “didattiche” e “didascaliche”, cioè insegnano attraverso esempi concreti. Raccontare la Disabilità, l’Immigrazione o la Povertà attraverso le storie di uomini e donne “che ci mettono la faccia” ha tutto un “sapore” diverso ed oggi questa tecnica rappresenta il modo migliore per promuovere un’associazione e cercare di essere coinvolgenti.

Il seminario è l’ideale per tutti coloro che – appassionati di comunicazione e social network – sono alla ricerca della strategia più adatta per creare contenuti editoriali che possano incuriosire ed interessare il pubblico di riferimento. Inoltre lo stesso precede un percorso formativo più ampio e strutturato (5 incontri – 15 ore) che inizierà a breve.

Gli interessati possono iscriversi compilando la scheda di adesione scaricabile dal sito all’indirizzo www.csvbrindisi.it ed inviandola all’indirizzo formazione@csvbrindisi.it o via fax allo 0831.512750. Per informazioni è possibile telefonare in orari d’ufficio allo 0831.515800.

Tiziano Mele, è un giornalista che si occupa di Comunicazione, Editoria, Coaching, Sviluppo Personale e Miglioramento Professionale. Lo fa per il CSV Poiesis, il Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi (www.csvbrindisi.it), del quale è il responsabile dell’Area Comunicazione dal 2007 e per alcune Aziende, Enti ed Associazioni. E’ sempre più convinto che in tempi di crisi chi ha entusiasmo ed idee originali riesce a fare strada. Autore di alcune campagne di Comunicazione Sociale col tempo ha scoperto il suo sogno: contribuire allo sviluppo delle persone, sostenendone la crescita del talento e delle potenzialità “nascoste”.