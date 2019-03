Xylella, PcE: “Mondo agricolo resti unito. Fare fronte comune”

Nota del gruppo La Puglia con Emiliano, l’assessore Pisicchio e i consiglieri Pellegrino e Turco

“Siamo e resteremo sempre dalla parte degli agricoltori e degli olivicoltori. Bene le manifestazioni, ma il settore faccia fronte unico. Qui c’è in ballo l’economia della Puglia e la bellezza del suo territorio”.

Così l’assessore alla Pianificazione Territoriale, Alfonso Pisicchio e i consiglieri de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino e Giuseppe Turco, commentano le odierne manifestazioni a Lecce sulla Xylella.

“Chiediamo ai parlamentari pugliesi, di tutti gli schieramenti – dicono – di fare uno sforzo in più in sede legislativa. Il recente decreto che prevede solo cinque milioni di euro per i danni del batterio e per le gelate, sono ancora troppo pochi per dare una risposta efficace e immediata alle legittime istanze dei nostri agricoltori”.

“Per questo tutto il mondo agricolo non deve disunirsi e deve affidarsi alla scienza e alla ricerca per sconfiggere mestieranti, stregoni e imbonitori che in questi anni hanno propinato teorie e teoremi assurdi sull’emergenza Xylella. Noi – concludono Pellegrino e Turco – continueremo nelle sedi regionali a sostenere le istanze dell’intero comparto. E siamo convinti che anche il governo regionale continuerà a fare la sua parte contro queste scellerate politiche nazionali improntate a interventi a spot e senza alcuna visione di lungo periodo”.