AUTONOMIA, ALTOLA’ DI FORZA ITALIA. DE MOLA: «IN PIAZZA PER CHIEDERE L’INTERVENTO DI MATTARELLA»

Nei prossimi giorni approderà in Parlamento la discussione per l’approvazione del processo di autonomia differenziata. Riguarderà le regioni di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Per questo motivo Forza Italia ha deciso di organizzare in Puglia giornate di informazione in piazza, ed invita i cittadini e gli attivisti a chiedere l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«Questo processo – sottolinea Laura De Mola, coordinatrice provinciale del partito azzurro – non farà altro che acuire le differenze tra nord e sud e tra le varie regioni. Lo si è già visto con il federalismo sanitario: ci sono regioni, come la Puglia, dove la gente rinuncia ormai a curarsi e dove la sanità è al collasso. Adesso – continua De Mola – non si farà altro che sferrare l’ennesimo colpo al meridione.»

Il provvedimento rischia di essere approvato in tempi celeri. «Per questo motivo saremo in piazza a Brindisi sabato 23 marzo, per distribuire cartoline informative ai cittadini e modelli prestampati da inviare al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, garante della Costituzione.»

L’invito è rivolto a cittadini, attivisti ed organi di stampa. La manifestazione si svolgerà sabato 23 marzo in piazza della Vittoria dove, assieme alla responsabile provinciale Laura De Mola, saranno presenti i coordinatori e gli amministratori locali del partito azzurro. La conferenza stampa è prevista, sempre in piazza, alle ore 11.30.