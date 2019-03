Sanità, PcE: “Audizioni associazioni confermano utilità del certificato oncologico introduttivo”

“Il quadro descritto dal mondo delle associazioni conferma ciò che ripetiamo da diverso tempo: c’è una burocrazia che spessa ostacola anche i diritti dei malati. E noi in Puglia vogliamo invertire la rotta, dando la possibilità a chi già soffre, di ottenere il riconoscimento dei propri diritti, invalidità in primis, in tempi certi e veloci.

Per questo presenteremo una mozione urgente, sulla quale già ci arrivano le adesioni di diverse forze politiche, per impegnare la giunta regionale a portare il tema sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino e Giuseppe Turco, a margine delle audizioni in III Commissione (chieste e proposte da Turco), con il vicepresidente della FAVO (Federazione associazioni volontariato in oncologia) Francesco Diomede, sul rilascio del certificato oncologico introduttivo. Si tratta del rilascio di un certificato di invalidità provvisorio da parte dell’oncologo che ha in cura l’ammalato.

“I referenti di queste associazioni – spiega Turco – ci chiedono da sempre un traguardo semplicissimo che può essere raggiunto anche attraverso un apposito protocollo d’intesa: il passaggio di tutte le procedure in materia di accertamento delle invalidità all’INPS senza passare dalle ASL. Non è affatto logico ad esempio che i malati oncologici consolidati, pensiamo a quelli che purtroppo hanno subito delle amputazioni, vengano chiamati periodicamente alle visite di controllo e spesso senza la presenza del medico specialistico. Con tutti i disagi fisici e psicologici del caso visto che ci sono pazienti che hanno difficoltà motorie e respiratorie e che non possono essere trattati come pacchi postali tra un ufficio e l’altro per eseguire una serie di certificati e di documenti”.

“Ho molto apprezzato questa iniziativa del collega Turco – spiega Pellegrino – e ci attiveremo con gli altri presidenti dei gruppi consiliari per una mozione che sostenga questa battaglia di civiltà in sede nazionale. Uno Stato a misura di cittadino si basa anche con iniziative tese a snellire l’apparato burocratico, che diventa una montagna nel caso in cui dall’altra parte dello sportello ci siano cittadini che già devono vincere altre battaglie personali”.