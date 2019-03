BRINDISI.Educare allo Sviluppo Sostenibile, alla legalità, il rispetto per la salute e l’ambiente, per gli altri e per se stessi

La grande sinergia tra l’ Istituto Tecnico Industriale Giorgi di Brindisi e le Istituzioni.

La scuola è sempre più “ crocevia” di idee, iniziative, progettualità, “percorsi di condivisione” da mettere a disposizione della comunità ed anche delle istituzioni.

Se vogliamo un futuro migliore, non si può prescindere dal “ fare rete”, coinvolgendo in ogni progetto e decisione la comunità, soprattutto i giovani, “portatori “ di sani valori ed entusiasmo.

Concetti del resto più volte ribaditi anche dall’ Amministrazione Comunale di Brindisi guidata dal Sindaco Riccardo Rossi, che ha sempre fatto del “ processo di partecipazione e condivisione” uno dei punti cardine di un percorso politico assolutamente non facile.

Un “ processo di partecipazione e condivisione” che vede tra i protagonisti, come detto, il mondo della scuola, con le proprie istanze, iniziative, anche quella “ grande voglia di riflettere e far riflettere e chiedersi mille perché”.

Le scuole brindisine protagoniste, come l’ Istituto Tecnico Industriale Giorgi, che sabato scorso, presso l’ ex Convento di Santa Chiara( uno dei più importanti patrimoni e luoghi storico – culturali restituiti alla città), ha presentato il libro “Oltre il Sonno delle Menti – educare alla Sostenibilità “.

Sì, si è parlato di “ Sviluppo Sostenibile”, di legalità, rispetto per l’ ambiente e la salute dei cittadini, per gli altri e se stessi. Facile a dirsi, ma difficile da attuare, in un mondo complesso, dove qualcuno continua sempre ad andare per proprio conto e, spesso, si vuol far prevalere gli interessi personali e particolari su quelli generali.

Ma, tutti insieme, si può pensare e agire per il bene della comunità e l’ ambiente che ci circonda, e il territorio brindisino ha bisogno di questo.

Non casuale, quindi, ma significativa la partecipazione all’ iniziativa sapientemente organizzata dall’ ITT Giorgi di Brindisi e la Dirigente Scolastica Maria Luisa Sardelli. Il Sottosegretario al MIUR Salvatore Giuliano, il primo cittadino brindisino Riccardo Rossi, il Direttore Generale USR Puglia Anna Cammalleri, il Procuratore della Repubblica di Brindisi Antonio De Donno, il Prof. Emerito dell’ Università di Foggia Franca Pinto Minerva.

Un progetto che nasce all’ interno di due corsi di formazione sullo Sviluppo Sostenibile, il volume si avvale praticamente di alcuni contributi da parte di docenti del Giorgi, tra cui il prof. Antonio Leucci, del Procuratore Antonio De Donno e il ricercatore Gianluca De Donno, con la prefazione del Ministro dell’ Ambiente Sergio Costa.

Tutti i contributi e interventi hanno voluto inoltrare un “ messaggio comune” : “

La sostenibilità è tema di grande rilevanza educativa sociale e culturale che si impone ormai per l’urgenza e l’indifferibilità. Essa comporta l’implicazione di tre componenti fondamentali, economia, società, ambiente e, di conseguenza, la ricerca della compatibilità tra i sistemi economici moderni, tra le condizioni di vita di tutti i giorni e il rispetto dell’ecosistema