Conferenza stampa sul Bilancio del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e l’ Assessore al Patrimonio e Bilancio Cristiano D’ Errico.

“ Scontiamo ancora gli errori del passato e delle precedenti amministrazioni”.

Si sa, le “ bacchette magiche” in politica non esistono, soprattutto se, per qualsiasi comunità, continuano a sussistere determinate problematiche che dovrebbero dunque essere risolte attraverso elementi quali pazienza, serietà, lungimiranza, concretezza.

E’ sicuramente il caso di Brindisi, lo scenario legato alle varie criticità del bilancio comunale, situazioni del resto confermate a più riprese dall’ Amministrazione Comunale e il Sindaco Riccardo Rossi. Naturalmente bisogna fare ulteriore chiarezza e fornire spiegazioni, anche alla luce delle obiezioni e accuse lanciate dal fronte di opposizione. Ma lo richiede soprattutto la comunità brindisina.

Per questo, praticamente poche ore fa, si è svolta una conferenza stampa presso la Sala Mario Guadalupi a cui hanno partecipato Riccardo Rossi, l’ Assessore al Patrimonio e Bilancio Cristiano D’ Errico, il neo Dirigente Simeone Simeone.

Sono stati toccati punti importanti, la vicenda Tari( per rispondere anche alle accuse delle opposizioni), la questione Discariche, il richiamo della Corte dei Conti, alcuni degli argomenti affrontati dal Sindaco Rossi e l’ Assessore Cristiano D’ Errico. Con un punto centrale ( ribadito dai rappresentanti dell’ Amministrazione Comunale), le accuse alle vecchie amministrazioni per aver procurato anomalie nei bilanci.

In sostanza, di fronte agli organi di stampa, si è parlato di “ una situazione critica del Bilancio ereditata dalle precedenti amministrazioni, a causa di mancati incassi di entrate e di un’ errata contabilizzazione del disavanzo”.

Ma diamo alcuni numeri( in allegato all’ articolo proponiamo gli obiettivi e i dati forniti ufficialmente dall’ Amministrazione Comunale di Brindisi) : nel 2018 abbiamo avuto un disavanzo di bilancio di 6, 650 milioni di euro tra gli introiti preventivabili e quelli reali, per quanto riguarda ad esempio l’ IMU( per cui era stata fatta una previsione di incasso di circa 15 milioni di euro) le entrate reali sono state di 12, 5 milioni di euro.

Insomma, alcune criticità messe sotto la “ lente di ingrandimento”, insieme alla vicenda rifiuti e discariche.

Il nostro giornale on line( assumendosi naturalmente le proprie responsabilità), l’ ha più volte sottolineato. La vicenda Rifiuti e discariche , con tutte le conseguenze sotto il profilo ambientale ed economico, ha “ radici” lontane, chiaramente è arrivata ad un “ punto di non ritorno” nel quale urge trovare soluzioni definitive, immediate e non più procrastinabili.

Concetti ribaditi tra l’ altro dal primo cittadino e l’ Assessore al Bilancio Cristiano D’ Errico. “ Vorrei ricordare a qualche smemorato che la Discarica di Autigno è ancora chiusa – ha affermato Riccardo Rossi – impianto che, se in funzione, avrebbe dovuto portare introiti pari a 2,750 milioni di euro. E conosciamo benissimo le motivazioni che hanno portato alla chiusura della discarica e le note vicende giudiziarie del resto legate ad una delle precedenti amministrazioni comunali. La discarica è ancora in attesa della riapertura dell’ Aia e di un piano definitivo per la bonifica che va concordato con la Regione Puglia”.

Sulla Tari, in questi giorni, sono piovute le accuse e proteste delle opposizioni, che hanno accusato l’ Amministrazione Comunale di danneggiare le utenze e le famiglie. Secca la risposta del primo cittadino : “ voglio ribadire che non ci sarà alcun aumento per le famiglie. Fa specie sentire le dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali che, voglio ricordare, hanno fatto parte di amministrazioni che sì hanno procurato aumenti e danni alle famiglie che ancora stiamo pagando”.

Dunque, il disallineamento delle entrate nel bilancio riguarda anche la Tari, per cui, secondo l’ Amministrazione Comunale, si deve parlare di “ rimodulazione” dell’ imposta.

Approfondisce l’ Assessore Cristiano D’ Errico . “ Prima, in un modo che oserei definire capotico, venivano ridistribuite le tariffazioni con un 49% per le utenze non domestiche e 51% per quelle domestiche, in pratica un uso improprio che ha visto soccombere l’ amministrazione davanti alle sentenze del Tar”.

D’ Errico non fa altro che rincarare la dose sulle responsabilità delle precedenti amministrazioni comunali . “ Purtroppo il 90% del nostro lavoro, sin dal primo giorno di insediamento di questa amministrazione, ha una “ spada di damocle”, quella degli errori e sottovalutazioni delle vecchie gestioni amministrative. Voglio raccontarvi un aneddoto che è emblematico : nell’ Ufficio Casa abbiamo ricercato documentazioni che non abbiamo mai trovato ed invece dovevano esserci”.

Questo, in sintesi, il quadro critico illustrato dal Sindaco Rossi, Cristiano D’ Errico, il neo dirigente Simeone Simeone.

Ma come uscire da questa situazione ? Le parole finali del Sindaco devono indurre a quell’ ottimismo( accompagnato, inevitabilmente, al realismo) di cui la comunità brindisina ha bisogno : “ credo che in due anni avremo un riequilibrio definitivo nel bilancio. Bisogna lavorare ancora tanto, con razionalità, impegno e serietà, per il bene della comunità, senza incappare negli errori del passato “.

Relazione bilancio comunae