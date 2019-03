Ex ILVA, revisione AIA. M5S Puglia: “Abbiamo già chiesto il Piano a Emiliano nel 2018, parli meno e lavori per la salute dei tarantini”

nota degli otto consiglieri regionali M5S Puglia

Come spesso accade Emiliano perde più tempo tra interviste e attacchi al Governo di turno piuttosto che occuparsi di fare il suo lavoro, quello che servirebbe a tutelare davvero, e non a parole, la salute dei cittadini di Taranto.

È da tempo che avrebbe potuto procedere alla stesura di un nuovo Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria propedeutico alla revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Un piano di cui, tra l’altro, avevamo chiesto “notizie” attraverso una interrogazione regionale a prima firma del nostro consigliere M5S Marco Galante addirittura nel febbraio 2018, dunque quasi un anno fa. All’epoca il Dipartimento diretto dall’ing. Valenzano rispose che si era in attesa di raccogliere ulteriori dati ed appare quantomeno strano che, in quasi un anno, la situazione non sia cambiata. Come mai fino ad oggi non è stato fatto nulla?

Emiliano dovrebbe una volta per tutte dimostrare maggiore rispetto per la città di Taranto che vive una situazione difficilissima e può fare tranquillamente a meno delle sue speculazioni politiche e, anziché prendere in giro i cittadini, dovrebbe piuttosto spiegargli come mai non ha fatto il suo lavoro fino ad oggi.

Il Governo nazionale sta dimostrando di voler mettere la salute dei cittadini al centro dell’agenda politica anche manifestando la “piena disponibilità affinché sia realizzato un percorso di revisione del Piano”, la Regione Puglia dimostri di voler fare altrettanto. La situazione di Taranto, distrutta in questi decenni dalla vecchia politica e dal partito di Emiliano, non si risolve con i suoi selfie ma con un lavoro serio da attuare passo dopo passo come noi del M5S stiamo dimostrando di voler fare. Il governatore decida se vuole continuare a fare lo showman o se, almeno a fine legislatura, prevede di iniziare a lavorare per fare qualcosa di veramente utile per Taranto e per questa regione.

Lettera Ministro_DVA_REGISTRO_UFFICIALE_I_0007439_25-03-2019