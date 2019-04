“SERVIZI COMMERCIALI: GRAFICA E COMUNICAZIONE” IL NUOVO CORSO SERALE ALL’IISS FERRARIS DE MARCO VALZANI

Riaprono le iscrizioni ai Corsi serali per Adulti dell’IISS Ferraris De Marco Valzani – Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”- che quest’anno attiva il nuovo corso in Servizi Commerciali-Opzione Grafica e Comunicazione, destinato a studenti lavoratori che vogliano acquisire competenze nel settore della grafica, della fotografia, del cinema e della cultura dello spettacolo.

Un settore fortemente trainante nell’era del web e del digitale che richiede personale qualificato da inserire nel proprio organico, sia col profilo di segretariato aziendale, sia con abilità di promozione e marketing.

I Corsi serali si rinnovano nel piano di studi, in linea con la riforma dei professionali, destinando sei ore settimanali alle attività laboratoriali da svolgere nelle nuove aule didattiche innovate, grazie ai fondi PON/FESR, di strumentazione digitale altamente professionale nell’ambito del settore Audio-Video e della Fotografia.

Si conferma la struttura dei Corsi che rilascia la Qualifica professionale già al 2° anno e il Diploma al 3° anno, con esonero parziale dalle lezione per chi ha già conseguito un precedente titolo di studio, facilitando così la frequenza solo nelle materie di indirizzo.

La nuova offerta formativa amplia le opportunità per tanti adulti di riqualificare la propria professionalità e reinserirsi nel mondo del lavoro con competenze al passo con lo sviluppo tecnologico, in linea conla tradizionale offerta formativa dell’ex IPSIA Ferraris che conferma il suo cavallo di battaglia dei Corsi serali nell’Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” con rilascio della Qualifica professionale al 2° anno in “Operatore elettrico” o “Operatore meccanico” e rilascio del Diploma al 3° anno. E da quest’anno, già al 2° anno l’Istituto completa la formazione con corsi gratuiti in “Saldatura” e rilascio della Certificazione di Saldatore specializzato (ISO9606-1 EX en287-1).

Informazioni e iscrizioni presso la sede amministrativa dell’ Istituto “De Marco” in via N. Brandi, 1 a Brindisi.

Contatti: tel. 0831-418861; email: bris01400x@istruzione.it; sito on line: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it