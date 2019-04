Le ragazze della VoloRosa Brindisi campionesse regionali vincono anche l’ultimo incontro

Tra acciacchi infortuni e carichi atletici le ragazze della VoloRosa riescono a chiudere il campionato Under 16 senza perdere neanche una partita. Un campionato dominato su tutti fronti anche nell’ultimo incontro con Pink Sport Time Bari.

Le ragazze brindisine non hanno perso la concentrazione, nonostante avessero già in tasca il titolo di campionesse Regionali raggiunto da due turni. Cala così il sipario sul campionato U16 regionale, assegnando il titolo di campionesse regionali di categoria alle ragazze di coach Pagliara. Giovedì scorso, 4 aprile c.a., Capriati e compagne hanno affrontato la compagine Barese del Pink Sport Time Bari, avendo la meglio e portando a casa una vittoria di misura. 52 a 50 il risultato finale. La gara si è svolta punto a punto, con tantissimi errori sotto canestro da parte di entrambe le squadre. Alla fine la tenacia ed il sangue freddo delle Volorosine ha avuto la meglio sulle ‘colleghe’ baresi. Prova convincente per Renna, De Caroli e Giorgia Amatori di rientro da un infortunio. In partita hanno anche trovato spazio le 2005 Filomena e Paladini. I ringraziamenti della società alle atlete: Abate Giulia, Amatori Giorgia, Capriati Alessandra, De Caroli Sara, Monticelli Sara, Pugliese Claudia, Miruna Ghiran, Tamborrino Chiara, Renna Vittoria, Stabile Angelica, Filomena Flavia, Paladini Sabrina, Melacca Melania, Argentieri, Federica, Ligorio Tamara e la piccola 2006 Manco Carol. Il campionano è stato lungo e la squadra, sempre affiatata, ha portato in casa biancorossa un’altro trofeo da aggiungere al proprio palmares. Ora focus sul concentramento interzonale previsto per i primi di giugno. Le ragazze saranno impegnate con la quarta classificata in Emilia Romagna la terza classificata in Lombardia e la seconda classificata in Piemonte .