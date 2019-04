lecce.Mercoledì appuntamento con Als ed Mcl: “I’Mmigrato – Tutti lo siamo!”

Fondazione Emmanuel

ASSOCIAZIONE LAVORATORI STRANIERI MCL PROVINCIALE DI LECCE nasce nel 2010 con sede in Lecce in via A. Manzoni n32/d ed è promossa e realizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori della Provincia di Lecce. ALS MCL LECCE è un’associazione educativa e sociale che promuove solidarietà e responsabilità per costruire e favorire con ogni mezzo il pieno inserimento degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie, la convivenza e la cooperazione tra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace e della non violenza.

Le attività dell’ALS MCL LECCE sono orientate alla crescita di fratellanza e amicizia tra i popoli. L’associazione intende combattere il razzismo, la xenofobia e l’emarginazione attraverso l’interazione di gruppi sociali diversi, contribuendo a creare una società aperta alle diversità di un mondo sempre più multietnico, multiculturale nel rispetto della valorizzazione delle specificità storiche, culturali e religiose di ognuno.

Alcune delle attività che verranno svolte a servizio della persona sono:

-Favorire l’associazionismo attivo degli immigrati stranieri per fini sociali e culturali;

-Servizi di consulenza e informazione;

-Attivare di corsi di formazione professionale, corsi di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;

-Incoraggiare rapporti con strutture al fine di favorire l’inserimento e la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;

-Promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;

-Avviare campagne di informazione e manifestazioni pubbliche di sensibilizzazione della collettività contro ogni forma di razzismo e intolleranza verso il prossimo e favorire la diffusione della cultura fondata su valori di solidarietà;

-Promuovere convegni, dibattiti e seminari;

-Promuovere pubblicazioni specifiche ed attività informative a carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale;

-Sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri, in caso di necessità si avvale dei servizi del patronato SIAS e del centro di assistenza fiscale CAF-MCL s.r.l;

-Incentivare interventi e strutture di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.