Fondi UE: Caroppo (LEGA), Emiliano vaneggia

«Emiliano si dice soddisfatto della capacità di spesa dei fondi europei della Regione Puglia: o spara numeri a casaccio o non sta bene», è quanto dichiara lil Consigliere Regionale Andrea Caroppo, capolista della Lega alle elezioni europee nella circoscrizione Sud.

«Se, allo stesso tempo, altre Regioni (Lombardia, Piemonte, Marche, ecc..) hanno già speso centinaia di milioni di euro in più vorrà dire che qualche problema di capacità politico-amministrativa in Puglia esiste. Dopodiché dobbiamo vedere dove e come sono stati spesi questi soldi, perché pare il grosso vada a consulenze relative ai progetti e, in minima parte e a pioggia, a interventi di scarso impatto sullo sviluppo reale. Il copione è noto.

E’ ora di smetterla di dare sempre a qualcun altro la colpa del mancato sviluppo del Sud: la Puglia ha bisogno di una nuova classe dirigente – conclude Caroppo».