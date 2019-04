AGRICOLTURA, GELATE IN PUGLIA: APPROVATO EMENDAMENTO GEMMATO IN FAVORE DEI FRANTOI OLEARI + 8 milioni di euro per l’anno 2019

“È stato approvato in XIII Commissione Agricoltura un emendamento a mia prima firma, divenuto parte integrante del Decreto Legge in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, in approvazione oggi in Aula alla Camera dei Deputati, che concede un contributo ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi nel 2018, hanno interrotto l’attività molitoria e hanno subìto un decremento del fatturato.

Il contributo, in conto capitale, è concesso nel limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2019 al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese danneggiate.

Nel corso dei sit-in di protesta degli agricoltori e nell’ambito dei tavoli di confronto ai quali ho partecipato in Puglia ho recepito con estremo interesse le giuste richieste di aiuto degli agricoltori pugliesi che hanno subito ingenti danni a causa dagli eventi meteorologici avversi.

L’ho fatto con convinzione, lavorando alla Camera dei Deputati in favore di uno dei settori trainanti dell’economia pugliese quale è quello dell’agricoltura e ottenendo l’approvazione del mio emendamento anche grazie all’impegno dei colleghi e alla convergenza politica che si è venuta a determinare rispetto alla proposta emendativa in seno alla XIII Commissione Agricoltura”.

Lo dichiara il Segretario della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, on. Marcello Gemmato.