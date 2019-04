Europee: Caroppo (Lega), Sud merita rappresentanti degni

“Dopo averne parlato tanto in questi giorni, finalmente si parte. Dopo l’ufficializzazione della mia candidatura alle Europee nel collegio dell’Italia meridionale, mi sono subito messo in viaggio per il nostro sud: dall’Abruzzo al Molise, dalla Basilicata alla Calabria passando per la mia Puglia e per la Campania.”

Lo rende noto Andrea Caroppo, Consigliere regionale in Regione Puglia e ufficialmente candidato dalla Lega alle Europee.

“Dobbiamo arrivare pronti a questo appuntamento – prosegue Caroppo – per cambiare l’Europa, come ci chiede il nostro Capitano Matteo Salvini e come lui stesso sta facendo, poiché aveva promesso di cambiare l’Italia e sta passando dalle parole ai fatti. Ho scelto di candidarmi perché voglio continuare a mettermi in gioco per il bene della nostra terra, che in questi anni è stata usata e calpestata dai tanti amministratori che si sono succeduti. Persone che dovevano rappresentare il cambiamento ma si sono dimostrati attaccati più ai loro interessi che al bene della propria gente. Queste elezioni sono un’opportunità incredibile perché possiamo fare in modo che la nostra terra torni ad essere degnamente rappresentata, portando a Bruxelles una nostra pattuglia di europarlamentari. Basta fare una croce sul simbolo Lega e, se lo riterrete, scrivere Caroppo per esprimere la vostra preferenza e fare in modo che sia un uomo del sud a rappresentare la nostra terra.

La strada è ancora lunga – conclude Caroppo – ma finalmente si parte. Viva l’Italia, viva la Lega e viva Matteo Salvini!”