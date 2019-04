Anche attori Brindisini e Cellinesi nel Cast “Il Fantasma della Mala”/Trailer

E’ una storia di pura invenzione, ma non per questo irreale. Tutto gira intomo alla vicenda di una donna fatta ammazzare dalla “Mala” per questioni d’onore. Intorno all’omicidio girerà tutta l’action nonché il lato thriller tramite accadimenti malavitosi che vanno dalle rapine al narcotraffico italo-colombiano fino ad arrivare al maxi processo che avrà delle sorprese inaspettate, degne di un thriller di tutto rispetto. La pellicola oltre ad avere attori già conosciuti nel mondo del cinema, come la colombiana Lorena Álvarez, che nel 2014 ha ottenuto l’oscar con la pellicola Bola y Trapo, vanta la presenza di Elio Angelini con un trascorso su Mediaset e Rai Cinema, nonché di attori italiani con un trascorso cinematografico di tutto rispetto. Ma uno dei punti più importanti che il regista Greco ci tiene a sottolineare è che come in tutti i suoi progetti, anche con “Il Fantasma della Mala”, insieme ai suoi colleghi di produzione, Alessandro Alfarano e Cosimo Scialpi, nonché il direttore di produzione per la Colombia Vicente Tricarico, ha principalmente dato spazio ad attori locali e non, ancora sconosciuti ma talentuosi, sperando che il loro piccolo gesto possa contribuire alla crescita professionale di queste figure, donando loro visibilità attraverso il cinema, persone che oltretutto ci teniamo a ringraziare in quanto in molti hanno collaborato concedendo la liberatoria per l’immagine.