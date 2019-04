IL GRUPPO ARCHEO BRINDISI PRESENTA UN NUOVO LIBRO SU SAN GIOVANNI AL SEPOLCRO

“San Giovanni al Sepolcro. Storia, arte e simboli nella Brindisi medievale.” È il titolo del nuovo libro, pubblicato dal Gruppo Archeologico Brindisino,che sarà presentato il prossimo sabato 27 aprile alle 17.00 presso la sala conferenze di PalazzoGranafei-Nervegna.



Il volume curato e scritto da Danny Vitale – direttore del G.A.B. (Gruppo Archeo Brindisi) e Antonella Romano – vice direttore del G.A.B.- è arricchito con i preziosi contributi di Francesco Calò – Dottore di ricerca in storia dell’arte e Fabrizio Sammarco – Dottore di ricerca in civiltà e culture dell’Asia e dell’Africa e socio del Gruppo Archeo Brindisi. La realizzazione del libro ha visto il contributo di STP Brindisi, Hotel Nettuno, Amissima, PAST e il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Brindisi.

Alla presentazione, oltre agli autori, interverrà Don Mimmo Roma, parroco della Cattedrale di Brindisi.

Durante la presentazione sarà esposto, inoltre, il quadro a olio su tela, realizzato dall’artista Antonio Mingolla, dal quale è stata realizzata l’immagine di copertina del volume.

A conclusione dell’incontro sarà possibile partecipare a una visita guidata realizzata in collaborazione con Centro Guide Brindisi, nel luogo tema del libro, San Giovanni al Sepolcro, dove i rievocatori del Gruppo Archeo Brindisi rappresenteranno i pellegrini e illustreranno i simboli incisi su pietra e i metodi utilizzati per segnarli, l’abbigliamento tipico del pellegrino in viaggio corredato degli accessori che lo identificavano, i giochi e i passatempi usati durante i tempi di attesa tra arrivi e partenze dei fedeli e i mentre i guerrieri dell’ExercitusViscardidaranno dimostrazioni di combattimenti e armamenti militari medievali.

La cittadinanza è invitata a partecipare.