Presentata la V edizione di ESTETICAMENTE IN FIERA in programma dal 27 al 29 aprile a Lecce

Novità di quest’anno il tema “green”, l’introduzione di un settore riservato esclusivamente alla medicina ed alla chirurgia estetica e l’ampia sezione dedicata…



La fiera della cosmesi più importante del Sud Italia

Il palcoscenico della bellezza e del benessere: tre intense giornate di formazione, informazione e intrattenimento.

Novità 2019: l’introduzione di un settore riservato esclusivamente alla medicina ed alla chirurgia estetica e l’ampia sezione dedicata alle GARE tra cui, per la prima volta in una fiera, quella didermopigmentazione.Tra gli ospiti Federico Fashion Style, Francesca Cipriani, Rosa Perrotta e il professor Pietro Lorenzetti.

“Sarà il rispetto per l’ambiente il filo conduttore di quest’anno, con le tecnologie produttive all’avanguardia e le proposte più sostenibili. Ci confermiamo a pieno titolo come la fiera dell’estetica punto di riferimento per il Mezzogiorno, già dall’exploit delle prevendite, praticamente centuplicate” diceGiovanni Conversano, amministratore delegato dell’agenzia Platinum eventi e comunicazione.

Le tecnologie produttive all’avanguardia, le proposte più sostenibili per l’ambiente che sfruttano i risultati della ricerca più avanzata si intrecciano con gli ingredienti ed i trattamenti della cultura e della tradizione.

Ad ESTETICAMENTE IN FIERA 2019, la manifestazione b2b e b2c per l’industria cosmetica, leader in Italia, va in scena un viaggio nel regno della bellezza.

Imprese leader mondiali ma anche ottime aziende pugliesi, in qualche caso emergenti, vincenti per l’innovazione con cui si fanno notare sul mercato. Così il Salento, per il quinto anno consecutivo, si prepara ad accogliere il salone dedicato ad estetica, beauty e wellness, in programma dal 27 al 29 aprile, nel quartiere fieristico “Lecce Fiere” (piazza Palio, Lecce). Per l’occasione diventa teatro esclusivo di una kermesse che si pone come riferimento per il Sud Italia, il più importante luogo d’incontro dei professionisti della bellezza e dell’estetica ma anche di tutti gli appassionati del Mezzogiorno.

Le nuove tendenze trucco, hairstyle, nails, con un’ampia sezione dedicata alle GARE, tra cui anche quella di dermopigmentazione. Focus sumedicina e chirurgia estetica, con le nuove tecnologie. New trend e dimostrazioni pratiche per massaggi, tricologia, permanent make up.Attrezzature professionali per centri estetici e Spa. È la sintesi di ciò che si potrà trovare nella quinta edizione della Fiera dell’Estetica, della Salute e del Benessere organizzata dall’agenzia Platinum Eventi e Comunicazione di Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli. Patrocinata daRegione Puglia, Città di Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Confcommercio e Confartigianato di Lecce, si rivolge sia agli operatori che ad appassionati e curiosi, offrendo un’ampia gamma di prodotti leader e servizi innovativi sul mercato, puntando sulla qualità di chiaro profilo internazionale.

Su 10mila metri quadri di spazio espositivo, oltre 150 aziende pronte a presentare novità di prodotti e servizi. Sarà un percorso che vedrà protagonisti oltre 500 marchi nazionali ed internazionali del settore.

Prodotti per centri estetici, SPA, saloni di bellezza, strutture ricettive. Apparecchiature professionali, cosmetici e make up, abbigliamento specializzato e professionale, arredamento. Importante anche la sezione Barber con i migliori prodotti per barba e capelli, accessori e kit uomo. Previsti anche show con make-up artist & body painter che valorizzerano con colore, arte e creatività i corpi delle modelle.

LA CRESCITA DELLA MANIFESTAZIONE

Grazie ad una organizzazione più funzionale dell’area, sono aumentati gli spazi espositivi, cosi da poter dedicare più spazio al canale professionale.

Il settore estetica e spa registra una crescita del 18% dell’area espositiva.

Molto importante la crescita del settore hair, che vede la presenza di aziende italiane, a testimonianza della ripresa del mercato nazionale.

La novità assoluta è rappresentata dalla medicina estetica e dalla chirurgia estetica.

Da evidenziare inoltre che le aziende presenti in fiera sono quasi per il 100% italiane.

OSPITI

Tra gli ospiti di Esteticamente in Fiera 2019 la showgirl FRANCESCA CIPRIANI (sabato 27 aprile), la modella ex tronista di Uomini e Donne ROSA PERROTTA (domenica 28 aprile) e Federico Lauri, conosciuto come FEDERICO FASHION STYLE (lunedì 29 aprile), hairstylist con più di 200 mila seguaci su Instagram, imprenditore e conduttore tv, realizza numerosi tagli e acconciature per noti personaggi dello spettacolo, ospitati nei suoi saloni di bellezza sparsi per l’Italia, conduce “Il salone delle meraviglie”, un programma in onda tutti i martedì alle ore 22.40 su Real Time (canale 31).

Saranno tre intense giornate di informazione e intrattenimento, anche con workshop tenuti da alcuni dei massimi esperti di settore. Formazione professionale a 360°su estetica, salute e benessere, con seminari e convegni a partecipazione gratuita (fino ad esaurimento posti).

Tra gli interventi più attesi di questa edizione, ci sarà quello del professor PIETRO LORENZETTI (sabato 27 aprile), chirurgo plastico noto anche per la sua partecipazione a numerose trasmissioni televisive in qualità di esperto. Specializzato in chirurgia plastica e medicina estetica, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche ma anche di tre libri intitolati “Intelligenza estetica”, dedicato all’importanza della sobrietà in chirurgia estetica, “Il chirurgo dell’anima”, un viaggio nel mondo della bellezza e tutto quello che le ruota intorno e “Specchio delle mie brame, madri e figlie a confronto” su come è cambiato il rapporto tra madre e figlia rispetto al tema della bellezza.

Le GARE

Acconciature sposa, FRENCH STRUTTURALE GEL, GLAMOUR SOAK OFF, NAIL ART, SPA Massage, Taglio e piega maschile Old School, Trucco Permanente, Trucco correttivo, Trucco sera, Trucco Sposa: quest’anno Esteticamente In Fiera si impreziosisce di un programma ricco di gare. Tra queste, per la prima volta nella storia delle fiere, la gara di dermopigmentazione su pelle sintetica.

In giuria ci saranno alcuni dei più rappresentativi nomi dell’estetica in Italia, tra cui Valentina Tecchio, giudice della gara di trucco permanente,Laura Mekki e Danila Scognamiglio per il make up, Elena Calzavara (Master Sabellesa), Michela Parascandolo e Teresa Fama per il segmento nails.

I CONTENUTI IN CHIAVE GREEN e LA SOCIAL AREA

Il rispetto per l’ambiente è filo conduttore dell’edizione 2019 di Esteticamente in fiera.

Simbolo di questo tema saranno le numerose piante di aloe vera, posizionate all’interno dei due padiglioni. L’idea nasce e si realizza con Domenico Scordari, presidente dell’azienda salentina “NATURA & BENESSERE”, che da decenni produce e commercializza il prodotto.

Tema dell’installazione saranno la sostenibilità e la sua influenza sulle nostre azioni di ogni giorno.

Il pubblico, all’interno di Esteticamente Social Area, potrà interagire con la fiera condividendo il proprio pensiero sul tema e “postando” la propria esperienza sui canali social dell’evento.

L’edizione del 2019 sostiene anche le associazioni come SAVE THE CILDREN e CUORE AMICO con l’intenzione di regalare un sorriso ed un contributo a chi ne ha bisogno.

“Il successo di ESTETICAMENTE IN FIERA, che richiama a Lecce grandi marchi italiani di rilievo internazionale, è frutto di una semina fatta negli ultimi anni dagli organizzatori e dalle aziende che vi partecipano fin dalla prima edizione – ha detto Alfredo Prete, presidente Camera di Commercio di Lecce, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento svoltasi stamane nella Sala Conferenze della Camera di Commercio. Oggi con orgoglio possiamo dire che è ormai la seconda fiera di settore in Italia, solo dopo Cosmoprof”.

“ESTETICAMENTE IN FIERA, fiore all’occhiello di Lecce Fiere e del sud Italia, anche per il 2019 registra risultati in crescita – dichiara Giovanni Conversano, presidente della Platinum eventi e comunicazione, organizzatore della manifestazione. Da una parte la conferma di 155 espositori ma dall’altra una crescita dei marchi rappresentati, complessivamente di circa il 30%.

Preparatevi all’edizione della bellezza, in tutti i sensi. Ci confermiamo a pieno titolo come la fiera dell’estetica punto di riferimento per il Mezzogiorno. I numeri sono dalla nostra parte, già dall’exploit delle prevendite, quest’anno partite diversi mesi prima e con numeri centuplicati rispetto al 2018”.

“Oggi ESTETICAMENTE IN FIERA si impone come uno degli appuntamenti chiave per l’intera industria cosmetica nel nostro territorio – dice Giada Pezzaioli, ideatrice dell’evento e responsabile area social e formazione dell’agenzia Platin um Eventi e Comunicazione. Si sono aggiunte importantissime novità come l’introduzione di un settore riservato esclusivamente alla medicina ed alla chirurgia estetica. Sarà questo il nuovo terreno di crescita della nostra piattaforma.

L’industria cosmetica italiana è un’eccellenza, sia per la qualità manifatturiera dei suoi prodotti sia per l’innovazione tecnologica che esprime.

Grazie alla partnership con le aziende italiane, che sono qui rappresentate, in occasione dell’edizione 2019, valorizzeremo il comparto, evidenziando le eccellenze orientate al miglioramento continuo.

La solidità di questo settore è testimoniata dai dati: nel 2018 ha superato gli 11,2 miliardi di euro.

Esteticamente in fiera permetterà di confermare, ancora una volta, la competitività del sistema italiano della cosmetica”.

SPONSOR

Main sponsor della quinta edizione sono “FillMed”, la divisione di medicina estetica dei francesi Laboratoires Filorga presenti in oltre settanta Paesi in tutto il mondo, “Maurizio Cursano”, perfezionato in Medicina e Chirurgia Estetica, cultore del benessere attraverso percorsi innovativi non invasivi per il trattamento degli inestetismi di viso e corpo, “Framesi”, multinazionale italiana operante nel settore cosmetico, in particolare nella produzione di prodotti tricologici ad uso professionale, “Sa bellesa”, azienda italiana nota per nail art, cosmesi ed estetica, “Maison Academy”, accademia fondata da Valentina Tecchio, dermopigmentista conosciuta e affermata a livello internazionale, “Thricolos”, istituto specializzato nella salute dei capelli, “Kya Beauty” innovativa azienda leccese impegnata nella progettazione di software gestionali per centri estetici, centri benessere, spa, parrucchieri, studi medici, “Med Tecnologie”, azienda salentina che concilia estetica e medicina attraverso un team di professionisti e un’intensa attività di ricerca, e Anna Chiriatti Make Up.

Ad Esteticamente in Fiera sarà presente RADIONORBA con una postazione fissa da cui si effettueranno collegamenti in diretta durante le tre giornate di fiera.

INGRESSI, ORARI, COSTI

Biglietti disponibili in prevendita su www.ciaotickets.com oppure direttamente sul sito www.esteticamenteinfiera.it (3 euro ticket giornaliero in prevendita, 5 euro abbonamento 3 giorni in prevendita, 7 euro acquisto biglietto giornaliero in fiera).

Fino al 40% di sconto con l’acquisto del biglietto online (ww.ciaotickets.com/evento/ esteticamente-fiera)

Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 21, lunedì dalle 10 alle 19.

Sabato 27 aprile ore 17:30 INAUGURAZIONE ufficiale con taglio del nastro alla presenza di ospiti e rappresentanti istituzionali.

Tutti i dettagli su www.esteticamenteinfiera.it .