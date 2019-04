Rinvio esame ddl Asset. Trevisi (M5S): “Assenza della Giunta ennesima dimostrazione dello scarso rispetto per le Commissioni”

“Siamo ormai purtroppo abituati alle continue assenze degli assessori nelle Commissioni quando ci sono da discutere le proposte di legge presentate sia dai consiglieri di maggioranza che di minoranza, ma addirittura assentarsi quando c’è da esaminare un disegno di legge della stessa Giunta ci sembra troppo. Lo ribadiamo ancora una volta: le Commissioni non sono passacarte del Governo regionale e vanno rispettate. Cosa che purtroppo non avviene dall’inizio della legislatura”.

Lo dichiara il consigliere del M5S Antonio Trevisi a margine della seduta della V Commissione in cui era all’ordine del giorno l’esame del ddl “Modifiche alla legge regionale del 2 novembre 2017, n. 41 recante ‘Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)’”.

“Oggi – continua Trevisi – avremmo voluto chiedere chiarimenti sulle nuove funzioni che saranno attribuite all’Asset. Simili comportamenti non sono più tollerabili: a causa di questo totale disinteresse della Giunta sono tante le proposte di legge non ancora discusse, ad esempio quella per il contrasto ai cambiamenti climatici, la cui importanza era stata confermata anche dall’assessorato all’Ambiente e poi finita nel dimenticatoio. Provvedimenti utili ai pugliesi, di cui purtroppo poco interessa a questo Governo regionale” .