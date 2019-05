Rifiuti, D’Amato (M5S): chiuse 7 discariche abusive al Sud, grazie a Costa risparmiate multe Ue per 3mln di euro

“Il ministero guidato da Sergio Costa ha messo a segno un altro successo sul fronte ambientale e della tutela della salute dei cittadini. Sanare 7 discariche abusive che ammorbavano il Sud da tempo ed evitare così multe da parte dell’Ue del valore di ben 3 milioni di euro è una grande successo”.

Lo dice l’eurodeputata del Movimento 5 Stelle Rosa D’Amato. “In tutto – continua – i siti bonificati sono 8 (ma su uno c’è bisogno di ulteriori approfondimenti): in Campania ‘Loc. Lame’ a Pescosannita (Bn), ‘Loc. Marruccaro’ a Puglianello (Bn) da revisionare; in Abruzzo ‘Loc.Ricoppo’ a Balsorano (Aq), ‘Loc. Colle freddo’ a Penne (Pe), ‘Loc. Caprareccia’ a Pizzoli (Aq), ‘Loc. Il Fossato’ a San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pe); nel Lazio ‘Loc. San Baccano’ a Oriolo Romano (Rm); in Calabria ‘Loc.Vasi’ a Davoli (Cz)”.

“Dal ministro Costa arriva un altro grande risultato dell’azione del governo e di tutto il M5S, da Bruxelles a Roma passando per i territori, nel nome dell’ambiente e della salute dei cittadini”, conclude.