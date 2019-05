VILLA CASTELLI – WEEK END ROSA 11 e 12 maggio 2019

INIZIATIVE PER LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO TARGATA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ E LILT BRINDISI

Villa Castelli avrà il suo week end rosa grazie alla Commissione Pari Opportunità del Comune e la collaborazione con la LILT di Brindisi che, insieme, hanno promosso due giorni di sensibilizzazione, con particolare riferimento al mondo femminile, sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e, in particolare, a spingere le donne a sottoporsi a controlli preventivi e programmi di screening finalizzati alla diagnosi precoce.

Per perseguire tali obiettivi, infatti, sabato 11 e domenica 12 maggio sono state organizzate una serie di iniziative “in rosa” per coinvolgere la cittadinanza nella mission della prevenzione del tumore al seno ed invitare le stesse a conoscere il mondo del volontariato LILT.

L’apertura del Week End Rosa si terrà Sabato 11 maggio alle ore 9.30, con visite gratuite senologiche a cura della Dott.ssa Lucia Vitellio, presso il Consultorio Familiare sito in via Mascagni.

Sempre nella stessa giornata, con inizio alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Castelli si svolgerà il Convegno “SALUTE, BENESSERE E PREVENZIONE NELLA DONNA”. Alla tavola rotonda, moderata da Lucia Trinchera, Presidente della Commissione PP.OO. del Comune e dopo i saluti del Sindaco Vitantonio Caliandro e del Commissario LILT Brindisi, Dott. Michele Saccomanno, interverranno: il Dott. Alessandro Galiano, il Dott. Alfonso Ambrosone, la Dott.ssa Grazia Manica e la Dott.ssa Anna Angiulli, informando sulla necessità di una corretta prevenzione primaria e secondaria nonché sui corretti stili di vita da un punto di vista nutrizionale con particolare riferimento, anche, alle problematiche legate all’osteoporosi e, quindi, alla salute della donna in generale nelle varie età.

Il week end terminerà domenica 12 maggio con la CAMMINATA IN ROSA, una camminata non competitiva per le vie della città. La partenza è prevista alle ore 9 da Piazza Municipio con arrivo sempre nella medesima Piazza. Sarà ospite Sandra Santoro, speaker-dj-vocalist di Radionorba.

“Ancora oggi – dichiara Lucia Trinchera, Presidente della Commissione PP.OO. del Comune di Villa Castelli – il tumore della mammella è il nemico numero uno del genere femminile. Nonostante la crescente incidenza di questa patologia, si registra, però, una lenta ma continua diminuzione della mortalità e questo grazie ad una sempre più corretta informazione e a una maggiore sensibilizzazione verso la diagnosi precoce, strategicamente vincente per il successo in termini di “guaribilità. Per questo motivo come Commissione Pari Opportunità, vicina alle tematiche riguardanti le donne, abbiamo voluto promuovere questo week end rosa, affinchè la prevenzione diventi un metodo di vita per tutte le donne. Questa due giorni sarà un momento di condivisione dove tutti collaborano per un unico scopo: far sentire che un problema di molti è un sì un problema di tutti ma che insieme si può e si deve affrontare e sconfiggere.”