XYLELLA, FITTO: ARCHIVIAZIONE E’ VITTORIA DELLA SCIENZA E SCONFITTA DEGLI STREGONI COMPLOTTISTI AI QUALI AVEVA DATO FIATO ANCHE EMILIANO

Dichiarazione del vicepresidente del gruppo europeo dei Conservatori e Riformisti (ECR), on. Raffaele Fitto, candidato alle Europee nella Circoscrizione Sud nella lista Fratelli d’Italia-Sovranisti e Conservatori

“L’archiviazione dell’inchiesta sulla Xylella è la vittoria della scienza e la sconfitta degli stregoni e complottisti ai quali aveva dato fiato anche il presidente Michele Emiliano salutando il sequestro degli ulivi come ‘una liberazione’. Oggi dopo tre anni e mezzo viene riabilitato un team di persone (fra i quali validissimi esperti/ricercatori dell’Università di Bari) che aveva provato a bloccare il batterio mettendo in atto l’unica strategia valida: l’eradicamento delle piante ammalate, come fra l’altro prescritto dai protocolli dell’Unione Europea.

“Se il Piano Siletti fosse stato attuato, come io ho sempre auspicato, la Xylella non sarebbe alle porte di Bari e il Salento non avrebbe perso il suo meraviglioso paesaggio. Oggi i danni sono irreparabili, soprattutto per colpa delle politiche agricole messe in atto dal presidente Emiliano e dell’assessore Leo Di Gioia che hanno perso colpevolmente tempo e risorse.

“Tutto il resto è gossip che non merita un minimo di attenzione”.