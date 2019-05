ITALIA IN COMUNE- PIZZAROTTI E PASCUCCI NELLA CIRCOSCRIZIONE MERIDIONALE Tutte le tappe

Partirà tra poche ore il tour che porterà Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, e Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, in Puglia, Campania e Molise.

I due leader nazionali di partito faranno tappa in una serie di città della circoscrizione meridionale per sostenere il candidato all’EuroparlamentoMichele Abbaticchio (lista Italia in Comune-+Europa- PDE) e i candidati sindaci e consiglieri dei comuni al voto nei quali la lista si presenta.

Ecco tutte le date e i luoghi delle tappe del tour.

17 maggio

15.30 Termoli – Bar Grecale Corso Umberto 48

18.30 Taranto – Sala Consiliare Palazzo di Città piazza Castello

19 30 Taranto – Associazione “La città che vogliamo” via Fiume 12

18 maggio

10.00 Rutigliano – Corso Mazzini 35

12.00 Corato – Via Dante 8 Corato

15.00 Orta Nova

16.00 San Paolo Civitate

17.30 Torremaggiore

18.00 San Severo

19.00 Foggia

19 maggio

10.00 Mesagne – Auditorium del castello

11.00 Lecce – Via Zanardelli 6

12.30 Copertino – La Locanda Gioconda Piazza Umberto

16.00 Putignano – Estramurale mezzogiorno 91

17.30 Bari – Via Calefati angolo via Sparano

19.00 Bitonto – Piazza Marconi

Pascucci presenzierà anche ad altri incontri secondo il seguente calendario:

Sabato 18 Altamura ore 19 Sala Tommaso Fiore Monastero del Soccorso

Sabato 18 Corato ore 20.15 Piazza sedile

Domenica 19 Acquaviva delle Fonti ore 20.30 Piazza vittorio Emanuele.