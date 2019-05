BRINDISI.La Nazionale Italiana Pugilistica a Brindisi – Conferenza Stampa presentazione evento “Italia vs Bulgaria – I Trofeo Boxe Iaia” sabato 25 maggio 2019 ore 18 c/o Hotel Minerva

SI terrà dal 22 al 26 Maggio la prima edizione dell’evento “Percorsi di Puglia”, iniziativa realizzata dagli studenti del corso di specializzazione in “Management della filiera delle destinazioni del turismo lento e sostenibile” presso l’ITST regionale con sede a Lecce.

Grande evento sportivo internazionale a Brindisi con la doppia sfida tra gli Azzurri Youth e la Bulgaria.

La Boxe Iaia del maestro Carmine porta nel Capoluogo Adriatico la Nazionale Italiana di Pugilato. Il 31 maggio ed il 2 giugno nella centralissima Piazza Vittoria trasformata per l’occasione in una arena sportiva a cielo aperto, i pugili italiani incroceranno i guantoni con i nazionali bulgari per contendersi il “I Trofeo Boxe Iaia – In onore del Presidente Luigi Iaia ”.

I dettagli dell’appuntamento sportivo saranno resi noti nel corso di una Conferenza Stampa di presentazione alla presenza di Commissari Tecnici italiani e bulgari in programma sabato 25 maggio 2019 alle ore 18 presso l’Hotel Minerva SS 16 per S.Vito km 908.6.

Alla conferenza stampa, moderata dal giornalista Nico Lorusso parteciperanno:

– Oreste Pinto – Assessore allo Sport del Comune di Brindisi;

– Carmine Iaia – tecnico della Nazionale Azzurra e organizzatore dell’Evento per la Boxe Iaia;

– Donato Salvemini – tecnico della Nazionale azzurra (Toscana)

– Massimiliano Alota – tecnico della Nazionale azzurra (Sicilia)

– Alexander Alexandrov – Coach della Nazionale bulgara

– Valentin Poptolev – Coach della Nazionale bulgara

La tre giorni brindisina, la cui organizzazione è stata affidata alla Boxe Iaia Brindisi dalla FPI – Federazione Pugilistica Italiana, rientrerà in una più ampia tre giorni sportiva.

Il trofeo internazionale “Italia vs Bulgaria” porterà a Brindisi 13 pugili convocati dalla nazionale italiana e appartenenti ad altrettante società sportive sparse in tutto lo stivale che affronteranno i pari età bulgari. Gli atleti, i cui nomi e società sportive di appartenenza saranno svelati nel corso della Conferenza Stampa, saranno nel Capoluogo Adriatico a partire già dal 24 maggio per sostenere, tra l’altro, un “Training Camp” con i tecnici azzurri.