LECCE.PRESENTAZIONE PROGETTO CINEMATOGRAFICO “TERRA FERTILE E D’ABBONDANZA”, CASTELLO DI ACAYA 26 MAGGIO 2019

un nuovo progetto cinematografico in terra pugliese di Cosmic Community in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione

Sarà presentato il 26 maggio 2019 presso il Castello di Acaya (Vernole, Lecce) il nuovo progetto di produzione cinematografica di Cosmic Community, una iniziativa promossa in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione.

L’evento è gratuito, aperto al pubblico e avrà inizio alle ore 18.00.

Terra fertile e d’abbondanza è il prossimo film che Cosmic Community girerà in terra pugliese. Si racconterà di un aspetto ancora non visto di questo luogo così magico,misterioso e ricco di bellezza.

Il film parla di un viaggio che ha come inizio una storia realmente accaduta, quella dell’artista Jaquelina Barra, musicista di diversi gruppi di livello nazionale a Buenos Aires, la quale partita nove anni fa dall’Argentina scoprì il tesoro insito nella Apulia, nei paesaggi naturali e in quella sottile vibrazione della terra che smuove l’anima. Qui incontrò una comunità di persone fuori dal comune. Inizia così il grande fuoco dell’opera cinematografica, avvincente, ricca di poesia, con diversi capovolgimenti di fronte.

Il video promozionale del film è ambientato in diversi luoghi naturali della Puglia, in principal modo nella zona del Salento. Le location scelte aiutano gli spettatori a sentire non solo la parte tradizionale del tacco d’Italia, ma soprattutto il potere energetico che esprime Madre Terra in questa parte del Paese, quando la sua bellezza è preservata e tutelata. Sono tante le persone ormai che arrivano negli ultimi anni in Puglia per realizzare percorsi di crescita spirituale. Vogliamo raccontare di questo, della delicatezza di una regione così speciale ancora non raccontata.

Il video è un brevissimo cortometraggio e rappresenta uno strumento di presentazione di quello che sarà poi il film che verrà girato nel 2020 con una storia avvincente, che immergerà lo spettatore in luoghi di luce ma anche negli spazi d’ombra dell’essere umano. Sarà un’opera cinematografica che rappresenterà per lo spettatore anche un modo per indagare e lavorare intimamente su se stesso. Per quanto riguarda la regia del film stiamo lavorando alla collaborazione con un nome conosciuto a livello internazionale.



Il progetto cinematografico sarà presentato il 26 maggio ad Acaya con la presenza di:

Gabriella Panarese per i saluti istituzionali per conto di Regione Puglia e Pugliapromozione

il regista del video-trailer Federico De Giorgi

la protagonista Jaquelina Barra e gli attori che ne hanno preso parte

Enea Garrapa per la fotografia – riprese e montaggio insieme a Fania Palma

di Marina Gabrieli – Associazione Raiz Italiana

Silvio Carella – musica hand pan

Cosmic Community ha deciso di produrre questa storia, perché comunica anche un alto valore sociale. Parla del coraggio di una donna, l’ artista Jaquelina Barra che lascia tutta la propria vita ben avviata a Buenos Aires, per mettersi in gioco in un nuovo luogo che è la Puglia. Si parla di quanto sia necessaria l’integrazione delle culture e quanto questo atteggiamento di accoglienza possa produrre effetti positivi su tutti gli attori in gioco di un qualsiasi luogo. E’ la storia anche di quella Puglia che accoglie, che crea, che integra come sempre ha fatto nei secoli. Una terra davvero speciale che occorre preservare nella sua bontà del cuore e nella difesa dei suoi paesaggi naturali, delle sue opere architettoniche storiche, ponendo l’attenzione sulla bellezza dell’esistente vivo.



Il 26 maggio a seguito della presentazione prevista alle ore 18, è previsto altresì un rinfresco con specialità culinarie del territorio e un intervento musicale.

Sempre il 26 maggio ci sarà l’intervento in conferenza del nutrizionista colombiano Albert Ronald Morales che ci introdurrà in un’altra “terra fertile” che è quella del nostro corpo fisico. Ciò di cui ci si alimenta influisce in maniera determinante sul benessere del proprio corpo fisico ed emozionale. il Nutrizionista Morales è una personalità di spicco nell’ambito della nutrizione, ha collaborato per diversi progetti anche con l’Onu.

Il progetto cinematografico di “Terra fertile e d’abbondanza” sarà promosso anche a Matera, quest’anno diventata la Capitale Europea della Cultura . La presentazione avverrà nellAabbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso nell’ambito del festival Cosmic Fest realizzato in collaborazione con il Comune di Montescaglioso (Matera) e con il patrocinio della Fondazione Matera-Basilicata 2019. La presentazione del progetto all’interno del festival è previstà per il 15 e 16 giugno 2019 alle ore 20.00 di ogni giornata.

Altresì tra il 20 e il 30 giugno sono previste delle presentazioni a Buenos Aires (Argentina) in collaborazione con l’Ente Nazionale del Turismo Italiano.

Cosmic Community è una organizzazione nata nel 2014 con atto notarile. Opera a livello nazionale e internazionale attraverso progetti negli ambiti: della salute umana e planetaria attraverso soprattutto il festival Cosmic Fest (quest’anno per la 8va uscita farà tappe in Puglia, Matera, Buenos Aires), del cinema, del teatro, della musica, della spiritualità, con la rassegna Cosmic Theater che prevede ogni anno 1e regionali, e con i progetti di aiuto umanitario in India (città di Varanasi) e Kenya (Comunità di Marafa) dove dal principio con continuità aiutiamo le famigli in condizione di povertà.