BRINDISI.Rossi: “Battiti Live vetrina per Brindisi e Fondazione a garanzia di trasparenza”

Ancora una volta Rossi conferma di prediligere realtà non territoriali, proprio come il suo alter ego in regione Puglia Michele Emiliano, e pur riconoscendo il valore aggiunto di Battiti Live, evento comunque non nuovo per la città di Brindisi, non si tiene minimamte in considerazione le esigenze dei tanti operatori culturali locali.

Peccato che non abbia colto che l’esempio di Ciccio Riccio voleva solo sottolineare la presenza sul territorio di associazioni e realtà virtuose degne di essere tenute in considerazione nell’ambito di una leale e meritocratica concorrenza.

Per ritornare invece sulla questione del bando sulla valorizzazione dei beni monumentali, mi preme ricordare al sindaco Rossi che la scelta della Fondazione Teatro Verdi arriva solo in seconda battuta e solo a seguito della nostre denunce sull’irregolarità del bando stesso e per il quale Rossi si è dovuto nascondere dietro il parere del segretario generale pur di non assumersi le sue responsabilità. Sarà pure che per il Sindaco la fondazione rappresenti istituto di garanzia e trasparenza , peccato però che guarda caso sia stata solo la sua seconda scelta !

Consigliere Tiziana Motolese M5S

rif.