BRINDISI.Presentata la Regata internazionale Brindisi-Corfù 2019,

Tante iniziative, tra solidarietà, benessere, sport, cultura, tradizione.

La regata Internazionale Brindisi – Corfù . Sarebbe quasi “ banale” ribadire l’ “impatto “ sulla città di Brindisi, sulla comunità, sul “ movimento” economico, sociale, culturale( in termini di condivisione e partecipazione) che riesce in un certo senso a creare, a fronte anche ( purtroppo) delle solite problematiche che caratterizzano il territorio.

La 34° edizione è stata presentata sabato mattina presso la Sala Convegni e conferenze dell’ Autorità Portuale brindisina. E’ la “ Storia brindisina”, fatta di grande impegno e sacrifici, di risorse umane, di capacità organizzative, di attrarre con forza quel movimento turistico che può e deve far bene alla città.

Presenti il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il Presidente della Regata Teo Titi, l’ avvocato Francesco Mastro ( in rappresentanza della Regione Puglia e dell’ Autorità Portuale di Sistema), il Comandante Provinciale dei Carabinieri Brindisi Giuseppe De Magistris ( per la presentazione della Banda dei Carabinieri), la Responsabile delle Donne della Vela Chiara Caiulo, rappresentanti di BrinAil ( tra cui il Presidente Carla Sergio) che hanno presentato praticamente gli eventi paralleli a quelli organizzati dal Circolo della Vela, il Primario del Reparto di Ematologia dell’ Ospedale di Brindisi dott. Giovanni Quarta.

Perché, come detto, la “ Brindisi – Corfù” è un contenitore di tante e significative iniziative, che iniziano il prossimo 1 giugno per concludersi praticamente il 16 giugno, giorno della partenza della Regata ed anche dell’ attesissimo sorvolo delle Frecce Tricolori( a cura della sez. AIL Brindisi). Cultura, solidarietà, Sport, Benessere, tutto si condensa in giorni che saranno importanti per Brindisi, per dare nuovamente fiducia ad una città anche sin troppo bistrattata.

E Brindisi è una “ città di mare”, che deve saper sfruttare maggiormente una risorsa che può dare sviluppo, sinergie, occupazione. Indissolubile…… il connubio Regata Brindisi – Corfù – Porto.

Concetti del resto ribaditi dall’ avvocato Francesco Mastro, che è intervenuto in rappresentanza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del Presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale Ugo Patroni Griffi. Un “ invito significativo” al primo cittadino Riccardo Rossi : “ insieme, possiamo rilanciare definitivamente il Porto di Brindisi, che non ha nulla da invidiare ad altre realtà”.

E la grande emozione e soddisfazione di Teo Titi, che ha presentato le varie iniziative, è stata accompagnata dalle riflessioni di Riccardo Rossi : “ semplicemente un ulteriore grazie alla Brindisi – Corfù, a Teo Titi e al Circolo della Vela, alla valenza di un evento che ogni anno non tradisce le aspettative anche sotto il profilo organizzativo”.

E poi il ruolo delle donne (che si riconoscono sempre più nella Brindisi – Corfù e soprattutto nel quotidiano impegno per la città e il territorio) sottolineato nella nostra Video Intervista a Chiara Caiulo.

Foto e video Marcello Altomare