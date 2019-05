Amministrative, Ballottaggi: La Puglia in Più accanto al Partito Democratico a sostegno dei candidati sindaci

“Vogliamo esprimere i nostri complimenti a tutti i candidati sindaco del centrosinistra che hanno portato avanti, con impegno e serietà, la campagna elettorale alle amministrative del 26 maggio.

Il nostro pensiero va non solo a chi è stato eletto, Lecce con Salvemini e Bari con Decaro in primis, ma anche a chi non ce l’ha fatta, a cui va comunque il nostro grazie per la passione e l’impegno spesi. Ora però ci attende il turno di ballottaggio del 9 giugno prossimo: continuiamo con la stessa motivazione e lo stesso impegno che ci ha visto, insieme ed accanto al Partito Democratico, sostenere uomini e donne dal chiaro profilo di competenza, dedizione e serietà. A Rutigliano sosteniamo Valenzano, a Orta Nova con Di Carlo, a San Severo con Miglio, Torremaggiore con Di Pumpo, a Mesagne siamo con Rosanna Saracino, a Copertino con Sandrina Schito che è la stessa sindaca per la quale ci siamo battuti anche cinque anni fa, contribuendo alla sua elezione”. Lo scrive in una nota il coordinamento regionale de La Puglia in Più.