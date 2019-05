BRINDISI.E’ fatta, la Polisportiva Bozzano Under 14 è Campione Regionale

Un successo tanto atteso, meritato, che ci inorgoglisce . Battute in finale, a Bari, le ragazze dell’ Aspi Santa Rita Taranto, 56 a 43.

Un tripudio di folla( ancora una volta, con tanto entusiasmo, presenti al seguito della squadra le famiglie) ha accompagnato martedì pomeriggio le nostre Guerriere, determinate, motivate, orgogliose per essere “ attrici” di un percorso sportivo significativo ed entusiasmante.

Applaudite come non mai, e tutte meritano di essere nominate . Il fantastico capitano Alessia Vitali, le meravigliose Greta Saponaro, Nicole Antonaci, Alice Turco, Francesca Parigi, Emilia Vacca, Ilary Romano, Luna Saponaro, Marzia Carbonella, Asia Ruggiero.

Ragazze protagoniste in una “ stagione infinita”, in una Polisportiva che, tra Under 14 e Under 13, sta “ scrivendo” una pagina importante per lo sport brindisino e il basket. E le nostre atlete Under 14, cosa assolutamente non facile, hanno vinto per il secondo anno consecutivo il titolo regionale.

Per le nostre Guerriere e tutto lo staff tecnico – dirigenziale, una soddisfazione enorme, quella di rappresentare, nelle Nazionali che si svolgeranno dal 24 al 30 giugno in quel di Roseto degli Abruzzi, non solo Brindisi ma la Puglia.

E nei successi della nostra Polisportiva, vanno di pari passo i due aspetti sportivo ed umano : basta vedere, in questi momenti che non verranno mai dimenticati, la grande commozione del coach Rosaria Balsamo, la Presidentessa Cristina Carone, il preparatore mental Coach Luciano Esperti, i dirigenti Rino Carbonella e Nicola Binettti.