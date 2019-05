PUGLIA, MODIFICA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI GIOCO RIMANDATA AL 5 GIUGNO

Le organizzazioni sindacali, i lavoratori aderenti all’Associazione Non Siamo Solo Numeri, le associazioni di categoria e le aziende del settore del Gioco di Stato questa mattina hanno manifestato con un sit-in davanti al Consiglio Regionale della Puglia, chiedendo a gran voce di dare una risposta in merito alla legge regionale sul gioco legale, la cui entrata in vigore era stata prorogata di 6 mesi a dicembre 2018 con scadenza il 13 giugno prossimo.

L’Assemblea avrebbe dovuto approvare le variazioni alla legge regionale n. 43 del 2013 in materia di “contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” a seguito delle modifiche approvate a maggioranza dalla Commissione Sanità il 7 marzo scorso.

Durante la manifestazione una rappresentanza delle associazioni e delle sigle sindacali presenti, insieme con il presidente nazionale Sapar, Domenico Distante, è stata ricevuta dal presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo alla presenza di alcuni consiglieri regionali. Loizzo ha assicurato che l’argomento sarà inserito nell’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea prevista per il 5 giugno prossimo.