A Fasano, la prima tappa del Natuzzi Polo Tour Apulia

Sport e glamour tra ulivi e masserie. Venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno, a Savelletri di Fasano, si disputerà il Torneo Internazionale di Paddock Polo 0-4 HP

La spettacolarità di un paesaggio disegnato da ulivi secolari e antiche masserie farà da cornice a un nuovo appuntamento con lo sport del Polo. Venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno, in contrada Coccaro, a Savelletri di Fasano, si disputerà il Torneo Internazionale di Paddock Polo 0-4 HP del Natuzzi Polo Tour Apulia, prima edizione di un Tour in tre tappe che vede Natuzzi Italia come season sponsor.

La manifestazione sportiva è promossa e organizzata dall’associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. Horse Club Piana degli Ulivi”, presieduta da Nino Piccolo, in collaborazione con realtà imprenditoriali d’eccellenza in qualità di partner e in linea con gli intendimenti della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). L’obiettivo è quello di promuovere conoscenza e pratica del Polo, e al contempo favorire la valorizzazione dei luoghi in cui esso si gioca integrandosi nel contesto naturale, economico e culturale.

Giocatori provenienti dal Sud America e dal Nord Europa, oltre che dall’Italia, porteranno l’adrenalina e la tecnica dell’antica disciplina equestre del Polo nelle gare di semifinale e finale che daranno di fatto avvio alla prima tappa del Tour targato Natuzzi Italia. A bordo campo, invece, si respirerà il glamour che contraddistingue gli eventi dedicati al Polo, con degustazioni enogastronomiche e attenzione allo stile. Saranno infatti promossi i concorsi dedicati al cappello femminile più originale e all’outfit maschile più elegante che si aggiudicheranno dei premi.

Per l’occasione, Natuzzi Italia allestirà tutte le location del Tour con una Experience Lounge ispirata al fascino senza tempo del polo, con l’obiettivo di creare un innovativo percorso esperienziale in grado di unire design e sport, eventi e attività interattive per emozionare e coinvolgere il pubblico dei tornei. Per arredare la Vip Lounge sono state scelte alcune collezioni iconiche del brand a testimoniare la ricercatezza dei materiali e la qualità delle lavorazioni. Uno stile unico, adatto alla cornice sportiva e paesaggistica delle tappe previste nel Tour.

L’affinità tra Natuzzi e il mondo del Polo è testimoniata da Pasquale Junior Natuzzi, Direttore Creativo e Stylist: «I valori e le tradizioni di questo sport si sposano perfettamente con il nostro brand. I giocatori di Polo hanno eleganza e fantasia, rappresentano uno stile senza tempo e sofisticato. Ogni anno il Polo attrae sempre più appassionati, affascinati da uno sport adrenalinico. Il palcoscenico ideale per Natuzzi Italia, oggi più che mai alla ricerca di nuove forme di espressione e desiderosa di intercettare i gusti e le aspirazioni di un pubblico alla ricerca di un lifestyle distintivo».

«Siamo orgogliosi che lo sport del Polo abbia raggiunto ottimi livelli di integrazione con il territorio pugliese e con il comparto turistico-ricettivo, imprenditoriale ed enogastronomico – afferma Nino Piccolo, presidente dell’Horse Club e giocatore –. Dopo le due edizioni degli anni precedenti, e l’apertura di questa stagione con il Torneo “Il Polo degli Ulivi” disputatosi all’Ippodromo di Taranto, abbiamo deciso di portare avanti questa nostra sfida e proporre un vero e proprio tour. A condividere con noi l’entusiasmo del progetto è Natuzzi Italia, brand che porta alto il nome della Puglia nel mondo, a cui va il nostro ringraziamento. Ci auguriamo che l’attenzione e la passione per questo sport possano crescere di anno in anno e creare nuove proficue esperienze e collaborazioni – conclude –».

Anche in questa occasione, il Polo si lega alla solidarietà: al termine della cerimonia di premiazione, sabato 1° giugno, si svolgerà una cena con asta di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto all’A.P.O. Puglia Onlus (Associazione Prevenzione Oncologica).

Dopo Fasano, il Tour si sposterà in campo salentino: appuntamento il 7 e 8 giugno al Circolo Ippico “Arena Green Village” di Alezio (Le). Per il gran finale, il 14 e il 15 giugno, si tornerà nella provincia brindisina e precisamente a Masseria Palombara di Oria, che accoglierà anche la cerimonia di chiusura della manifestazione.

Grazie a tale manifestazione, la Puglia rappresenta oggi l’unica regione del Sud Italia ad avere introdotto l’attività del Polo a questi livelli.