Vitalizi. Laricchia (M5S): “Nessun calcolo fantasioso. Con il contributivo puro risparmi stimati per 10 milioni di euro”

Nota della consigliera del M5S Antonella Laricchia.

“Dispiace che il Presidente Loizzo continui a definire fantasiosi i calcoli fatti dagli stessi uffici del Consiglio regionale ormai 3 anni fa, quando presentai la proposta di legge per abolire i vitalizi che, nonostante le valutazioni tecniche positive, giace ancora in commissione VII per non si sa bene quale oscuro motivo. Lo ripeto ancora una volta: quello dell’intesa Stato – Regioni è un compromesso che stabilisce una soglia minima a cui tutte le Regioni si devono adeguare, ma di certo nessuno avrebbe impedito alla Puglia di adottare il sistema contributivo puro, come chiedevamo con gli emendamenti bocciati ieri da destra e sinistra. In questo modo un ex consigliere che oggi percepisce un vitalizio di 8.100 euro al mese, ne avrebbe percepiti 2.400 euro, invece dei 6.000 che percepirà con la legge approvata ieri. Se estendiamo il ragionamento a tutti i 207 ex consiglieri la stima fatta anni orsono dagli uffici regionali sulla mia proposta di legge, si conferma credibile. Non fantasia, ma realtà. Per questo è già pronta la proposta di legge che va a modificare la norma approvata ieri, che porterò direttamente in Aula se non dovesse essere esaminata dalla Commissione I nei tempi previsti”.