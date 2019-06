Fasano (Br).Questa sera finale ed evento con asta benefica

Dopo le semifinali di ieri, il campo di contrada Coccaro – a Saveletri di Fasano – ospita le gare di finale del Tour targato Natuzzi Italia e un’asta di beneficenza

Partito ieri con successo, il Natuzzi Polo Tour Apulia prosegue questa sera con le gare di finale (a partire dale ore 18,00). La prima edizione del Tour in tre tappe che vede Natuzzi Italia come season sponsor ha scelto come sua cornice il paesaggio fasanese. Proseguirà le prossime settimane con altri due appuntamenti: il 7 e 8 giugno al Circolo Ippico “Arena Green Vilage” di Alezio (Le) e il 14 e il 15 giugno, a Masseria Palombara, Oria, location che accoglierà anche la cerimonia di chiusura. La manifestazione sportiva è promossa e organizzata dal’associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. Horse Club Piana degli Ulivi”, presieduta da Nino Piccolo, in colaborazione con realtà imprenditoriali d’eccelenza in qualità di partner e in linea con gli intendimenti dela FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). L’obiettivo è quelo di promuovere conoscenza e pratica del Polo, e al contempo favorire la valorizzazione dei luoghi in cui esso si gioca integrandosi nel contesto naturale, economico e culturale. Anche questa sera, il Torneo Internazionale di Paddock Polo 0-4 HP accoglierà giocatori provenienti dal Sud America e dal Nord Europa, oltre che dal’Italia, che porteranno l’adrenalina e la tecnica del’antica disciplina equestre del Polo. In programma anche due concorsi che omaggiano lo spirito glamour degli eventi dedicati al Polo: parliamo dei concorsi dedicati al cappelo femminile più originale e al’outfit maschile più elegante che si aggiudicheranno dei premi. La prima tappa del Natuzzi Polo Tour Apulia sarà contraddistinta, come da tradizione per questo sport, da un evento dedicato ala beneficenza. Difatti, l’entusiasmo e la sensibilità dela scrittrice e imprenditrice americana Mia Argentieri hanno portato ala realizzazione di un evento che si terrà questa sera (dale ore 20,00), proprio nela location di gioco, sempre in contrada Coccaro: si tratta di un’esclusiva cena con asta benefica. Durante la serata, intitolata “Living in the Light of Generosity and Gratitude Everyday”, si potrà partecipare a un’asta per raccogliere fondi in favore di A.P.O. Puglia Onlus, Associazione di Prevenzione Oncologica.