BRINDISI.Celebrato in Piazza Santa Teresa il 73° anniversario della fondazione della Repubblica in Piazza Santa Teresa.Foto e Videointerviste

Un momento sempre importante per la comunità brindisina e le istituzioni.

La Festa della Repubblica è sempre un momento importante per il Paese, in cui in sostanza si celebrano i valori dello Stato, di una comunità , ancora più importanti quando si devono affrontare gravi problematiche.

Il senso della celebrazione avvenuta in Piazza Santa Teresa a Brindisi, il 73° anniversario alla presenza di autorità civili, religiose, le istituzioni brindisine, il Prefetto, associazioni, movimenti, comitati, molti cittadini. E lodevole , ancora una volta, l’ aspetto organizzativo, consolidato dalla collaborazione tra il Comune di Brindisi e la Brigata San Marco, con il concorso dei Comandi Provinciali delle Forze di Polizia e delle altre forze armate.

Diversi i momenti significativi di una celebrazione che, per essere recepita concretamente, non può che esaltare la condivisione, partecipazione, la riflessione.

Il passaggio dei reparti in rassegna da parte del Prefetto di Brindisi, l’ alzabandiera, la deposizione della Corona al Monumento ai Caduti da parte delle istituzioni( tra cui il primo cittadino Riccardo Rossi), la lettura del messaggio del Capo dello Stato Mattarella, che ha sottolineato i principi di democrazia e libertà.

Particolarmente significativo l’ intervento del Prefetto brindisino Umberto Guidato, tra l’ altro da noi intervistato : “il senso di questa ricorrenza è, anche e soprattutto, quello di ricordare chi, con grande determinazione e slancio, ha contribuito alla nascita della nostra Repubblica” – e poi, dichiarazioni che sono in un certo senso legate alle problematiche e tematiche quotidiane che ci riguardano da vicino : “ il significato di questa celebrazione non deve essere solo un mero dato e memoria storica, ma deve rappresentare uno stimolo per una riflessione autentica sull’ evoluzione politica, culturale e sociale del nostro Paese, sull’ impegno di uomini e donne che ne furono protagonisti e conseguentemente su quello di persone che ogni giorno si impegnano per la comunità e i più bisognosi”.

La cerimonia è poi proseguita con la consegna dei diplomi delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini distintisi per particolari meriti in svariati ambiti di attività . Sono state consegnate anche le Medaglie d’Onore conferite dal Capo dello Stato a tre cittadini della provincia di Brindisi che, arruolati nell’esercito italiano, nel corso del secondo conflitto mondiale vissero l’esperienza della deportazione nei campi di sterminio nazisti.

E emblematica la partecipazione del mondo della Scuola ad un evento che non è “ mai banale”, proprio perché, se indirizzato alle giuste considerazioni e riflessioni, apre le porte al futuro, proponendo le istanze dei ragazzi, i “ protagonisti” di un futuro diverso, migliore. Chi rispetta “ il senso della Repubblica”, rispetta gli altri, se stessi, le regole, la comunità, i più bisognosi.

Importanti anche gli eventi collaterali, a cui appunto hanno fornito un significativo contributo alcune scuole brindisine. Come la mostra dal titolo “ Immagini e parole nel segno della Libertà”, organizzata presso l’ Archivio di Stato dal Liceo Artistico Simone, oltre alla mostra documentaria e fotografica “La nascita della Repubblica Italiana” organizzata dall’ Archivio di Stato.

Anche quest’ anno la Prefettura, d’ intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ha promosso l’attiva partecipazione del mondo giovanile, con gli studenti del Coro Provinciale delle Rete Orpheus che per l’occasione hanno intonato mirabilmente l’Inno di Mameli e “L’Inno alla gioia”di Beethoven..

Video Intervista a Umberto Guidato ( Prefetto di Brindisi)

Foto e video Marcello Altomare