BRINDISI.La pietra e il paesaggio tra oriente e occidente La Notte Verde dello Spi Cgil Brindisi

Turismo, agricoltura, paesaggio, alimentazione, artigianato sono i pilastri dell’economia e della coltura di un territorio come la Valle d’ Itria e costituiscono l’anima del progetto curatoriale Notte Verde di Cisternino, organizzato dall’associazione Urbieterre, in collaborazione con l’amministrazione comunale e vari partner istituzionali e privati.

L’evento, giunto alla 5ª edizione, quest’ anno ha per tema “La cura degli orti”

Orto punto di partenza (geografico e filosofico) dove l’uomo è giardiniere dello spazio e responsabile della cura: con la pittura, la scrittura, l’agricoltura intesa come arte curativa e benefica. Particolare attenzione va posta alla tradizione che si tramanda tra generazioni, in cui la figura della persona anziana diventa la risorsa cui attingere e la saggezza da custodire, tema che verrà trattato in uno degli eventi inseriti nel calendario della “ Notte Verde” del 18 e 19 agosto 2019, organizzato in collaborazione con lo SPI CGIL di Brindisi.

Orto non come spazio definito e controllabile, ma terreno di confronto anche di culture e mondi diversi apparentemente lontani, con molti punti di relazione come il Giappone.

Partendo da queste considerazioni l’associazione Urbieterre ha organizzato due serate dal titolo “La pietra e il paesaggio tra oriente e occidente”

Il 7 giugno, dalle ore 19, con il contribuito della fondazione Italia Giappone e la presenza del direttore Umberto Donati, dell’ICE e di Marcello Pinto delegato del settore agroalimentare si parlerà di Epa (Economic Partnership Agreement), i nuovi accordi economici con il Giappone entrati in vigore a marzo.

Durante la serata gli ospiti potranno godere di aspetti artistici del Giappone e della degustazione di prodotti tipici del nostro territorio, accompagnati dal racconto della cultura gastronomica giapponese di Stefania Viti e Miciyo Yamada.

L’ 8 giugno, nel Bistrot Chirico, dalle 19, sarà illustrato il programma della “Notte Verde 2019 – la cura degli orti”. Viti e Yamada presenteranno l’ultimo loro lavoro di scrittura, Il libro del sakè e degli spiriti giapponesi. Per chi volesse, ci sarà la possibilità di scoprire il mondo del bere giapponese grazie allo staff del Chirico.