BRINDISI.Sommelier, corso itinerante di 1°livello.

Le lezioni si terranno in diversi locali della città di Brindisi. L’iniziativa è stata organizzata da Confesercenti in collaborazione con AIS e Assoturismo

Cinque lezioni per avvicinarsi all’affascinante mondo del vino, cinque serate da trascorrere in compagnia fra una degustazione ed un’altra. E’ iniziato il corso base di sommelier organizzato da Confesercenti Provinciale di Brindisiin collaborazione con Ais Puglia e Assoturismo, un’esperienza itinerante che farà tappa in alcuni locali della città di Brindisi. La prima lezione si è svolta martedì 4 giugno presso il ristorante Secca 48. Le restanti si terranno presso “Cafè do Mar”, ristorante “C’era una volta”, ristorante “Penny” e sotto i portici di via Rubini dinanzi ad altri locali che partecipano all’iniziativa e cioè Barrique, Materia e Ma.ma.

Al corso, gratuito per gli associati Confesercenti, hanno finora aderito in 20 ma è ancora possibile iscriversi e partecipare telefonando al numero 0831 523190 oppure inviando una email all’indirizzo di posta elettronica info@confesercentibr.it.

Diverse le cantine del territorio che hanno offerto la propria collaborazione per la realizzazione dell’evento: Cantine Paolo Leo, Tenute Rubino, Tormaresca, Cantina San Donaci, Cantina Sociale Cellinese, CantinaBotrugno.

Le lezioni, teoriche e pratiche, saranno tenute dai docenti AIS, Associazione Italiana Sommelier, Antonio Giovine e Rocco Caliandro che forniranno nozioni sulle tecniche di degustazione del vino.