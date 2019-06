REGIONALI 2020, ZULLO: UNA GIRANDOLA DI NOMI INUTILE E DANNOSA SENZA UNA SQUADRA E UN PROGRAMMA

Dichiarazione del presidente del gruppo regionale di Direzione Italia, Ignazio Zullo

“Ci avviciniamo inesorabilmente giorno dopo giorno alle prossime elezioni regionali ed iniziano le girandole di nomi e le velleità personali senza un progetto e senza una squadra. Oggi uno, domani avanti un altro e tutti a chiudere la porta all’amalgama della compagine politica, del progetto politico e del programma da proporre alla collettività pugliese.

“Le lezioni del 2010 e del 2015 le abbiamo forse dimenticate? Non si può vincere e neppure minimamente combattere se i leader nazionali del centrodestra non si impegnano da subito ad omogeneizzare il centrodestra in Puglia dando speranza ai pugliesi e visibilità all’azione politica.

“Pensare di arrivare a mettere in campo all’ultimo momento alcune liste ed un candidato presidente senza aver amalgamato il tessuto politico di sostegno e senza un progetto politico credibile e antagonista alle scellerate scelte amministrative di Emiliano è semplicemente da stolti.

“E non possiamo continuare nella stoltezza”.