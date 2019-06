Attività Estrattive, PcE: “Nuova legge dà certezze a imprese e lavoratori”

“Dopo mesi di stallo burocratico abbiamo finalmente dato una risposta a un settore rimasto per troppo tempo in bilico. Un settore che necessitava di chiarimenti per programmare gli interventi e procedere con nuove assunzioni. Ora si volta pagina”.

Esprimono soddisfazione da La Puglia con Emiliano, il presidente Paolo Pellegrino e il consigliere Giuseppe Turco, per il via libera dal Consiglio regionale al disegno di legge “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive”.

“Tra le novità introdotte mi piace soprattutto l’istituzione dello dello Sportello Unico per le Attività Estrattive, un vero canale diretto tra gli operatori e le aziende che lavorano nei siti e nelle cave. Uno sportello per aiutare le imprese e indirizzarle sui giusti binari burocratici. Ma non solo – spiega Turco -. Con questo testo diventa centrale e indispensabile il ruolo dei Comuni con specifiche competenze in materia di autorizzazione e vigilanza, essendo questi gli enti più vicini ai cittadini. Perché fare impresa e lavoro significa anche snellire le procedure, accorciare le distanze e rendere meno farraginosi gli iter burocratici. Con questa legge insomma andiamo finalmente a riformare un settore fermo all’ultima legge regionale risalente a ben 34 anni fa. E in queste settimane di stallo legislativo determinato dal riesame del testo nelle apposite commissioni consiliari – conclude Turco – erano più che legittime le preoccupazioni di molti imprenditori, impossibilitati a portare avanti progetti e assunzioni”.