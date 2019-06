ANMIL: ALLA GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE ARRIVA ZOELLO FORNI PER PROSEGUIRE NELLA TUTELE DELLA SALUTE SUL LAVORO

LUIGI BRIGANTE – ANMIL BRINDISI:

“ALLA GUIDA DELL’ANMIL ARRIVA ZOELLO FORNI PER PORTARE AVANTI LA TUTELA DELLE VITTIME DEL LAVORO E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE, MA SIAMO PREOCCUPATI PER IL FENOMENO SUL TERRITORIO”

“Salutiamo con piacere la nomina da parte da parte del Consiglio Nazionale dell’ANMIL per il ruolo di Presidente dell’Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro, Zoello Forni, che rimarrà in carica sino al prossimo Congresso di Marzo 2020”, dichiara il Presidente territoriale ANMIL Luigi Brigante

“Nel congratularci con il Presidente Forni per il nuovo incarico nell’Associazione, siamo a rappresentare la nostra preoccupazione per il drammatico peggioramento dell’andamento infortunistico sul nostro territorio, come rilevato dagli ultimi Open Data INAIL che mettono a confronto il primo quadrimestre dell’anno in corso con quello del 2018 – commenta il Presidente territoriali Brigante – e pertanto riteniamo opportuno che vengano prese quante più misure di prevenzione possibili per tutelare la vita e la salute di tutti i lavoratori”.

DENUNCE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

(Fonte: elaborazione ANMIL su Dati INAIL)

Nazionali, Regione Puglia e province

Confronto gennaio-aprile 2018/ gennaio-aprile 2019

INFORTUNI TOTALI DENUNCIATI TERRITORIO 2018 2019 Variazione 2019/2018 ITALIA 205.826 210.720 +2,3% Puglia 10.043 10.087 0,4% Bari 3.631 3.771 3,9% B.A.T. 901 845 -6,2% Brindisi 939 938 -0,1% Foggia 1.547 1.513 -2,2% Lecce 1.636 1.586 -3,1% Taranto 1.389 1.434 3,2%

INFORTUNI MORTALI DENUNCIATI TERRITORIO 2018 2019 ITALIA 286 303 Puglia 4 14 Bari 1 3 B.A.T. 0 1 Brindisi 0 3 Foggia 1 4 Lecce 2 2 Taranto 0 1

Variazione totale ITALIA 2019/2018 = 5,9%

MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE TERRITORIO 2018 2019 Variazione 2019/2018 ITALIA 21.060 21.224 +0,8% Puglia 1.165 1.413 21,3% Bari 204 240 17,6% B.A.T. 53 69 30,2% Brindisi 159 177 11,3% Foggia 126 133 5,6% Lecce 248 309 24,6% Taranto 375 485 29,3%

NOTA BIOGRAFICA ZOELLO FORNI

​​​​​​​​​

Nato a Modena, Zoello Forni ha lungamente militato nell’Associazione ricoprendo numerosi ruoli e incarichi, dimostrando un impegno ed una dedizione straordinari, che affondano le radici sin dalla sua iscrizione all’ANMIL di Modena nel 1960.

Ha subito un infortunio nel 1952, all’età di appena 13 anni, lavorando in una vetreria nel modenese che gli ha causato l’amputazione della gamba dal ginocchio in giù.

Ha lavorato in Maserati e all’Università di Modena come impiegato, grazie al conseguimento del diploma di ragioniere. Dal 1974 fino al 1997 ha lavorato presso il Banco di San Geminiano e San Prospero.

È iscritto dal 1960 all’ANMIL dove ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali: dal 1975 Consigliere Provinciale ANMIL di Modena; dal 1990 Presidente Provinciale Sezione ANMIL di Modena; da aprile 1993 fino al 1998 componente del Collegio sindacale.

Nel 2001 ha ricevuto la nomina di Vice Presidente di ANMIL Servizi.

Dal dicembre 2003 Vice Presidente nazionale con varie deleghe fino al 2014.

Dal 2007/2008 Presidente “Lavoro e Sicurezza”, Associazione costituita con il 50% fra ANMIL e ACLI con lo scopo attivare l’attività del Patronato nelle Sedi ANMIL.

Componente Consiglio Regionale ANMIL del 2014.

Dal settembre 2010 Presidente nazionale Patronato ANMIL.

Dal 2015 ad oggi componente CO.CO.PRO INAIL di Modena, Presidente territoriale. ANMIL Modena, Consigliere Regionale ANMIL Emilia Romagna.