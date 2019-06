Fratelli d’Italia Puglia: “Dalle urne un risultato che ci rende centrali nel dibattito politico”

Abbiamo atteso la definizione dei consigli comunali delle città chiamate a questa tornata amministrativa per esprimere la grande soddisfazione del risultato che Fratelli d’Italia ha ottenuto sia alle elezioni europee sia alle comunali.

Il dato principale è che nella provincia di Bari, in un momento di civismo spinto e di diffuso sfilacciamento dei partiti, Fratelli d’Italia cresce e conquista altri due sindaci: Giovanni Mastrangelo a Gioia del Colle e Pasquale d’Introno a Corato, che si aggiungono ai sindaci di Terlizzi, Ninni Gemmato, e di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo. Insieme a loro ed in tutta la Puglia, una nutrita truppa di assessori e consiglieri comunali anche laddove non abbiamo espresso sindaci. A Bari città abbiamo riconfermato in consiglio comunale il coordinatore provinciale Filippo Melchiorre ed espresso tre consiglieri municipali: la dott.ssa Virna Ambruosi al II Municipio, il dott. Alessio Gallo al I Municipio e il dott. Nicola Quaranta al IV Municipio. A Foggia, con il 6.7%, conquistiamo tre seggi. A Lecce invece i consiglieri comunali espressi sono in tutto cinque, tra lista di FDI -che qui ha raggiunto il 7.5% superando partiti di lunga data e di lunga tradizione- e lista civica strettamente collegata al candidato sindaco Saverio Congedo, nostro consigliere regionale. Fratelli d’Italia dunque rafforza la presenza nelle istituzioni, dove saprà ben governare o fare dura opposizione. Il dato delle europee è altrettanto importante: il 7.5% complessivo nella circoscrizione meridionale dimostra come Fratelli d’Italia al sud sia trainante e tenga alta la media nazionale; grazie alla classe dirigente e ai candidati scesi in campo, il consenso ha raggiunto 414.133 voti, di cui in Puglia 141.865 (pari all’8.9%), contribuendo così all’elezione a eurodeputato di Giorgia Meloni (128.385 voti) che cederà il posto al pugliese Raffaele Fitto (87.737 voti). Segue, nel consenso pugliese, l’on. Marcello Gemmato che con 16.215 risulta il deputato più suffragato di Fratelli d’Italia nella competizione europea.

Un risultato che ci inorgoglisce e che ci rende centrali ed indispensabili nel dibattito politico locale soprattutto in vista delle elezioni regionali del 2020. Chiediamo che al più presto possa esserci un confronto con le altre forze politiche per iniziare a definire il profilo del candidato presidente di centrodestra.