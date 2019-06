POLITICA, ZULLO: A MANO A MANO EMILIANO HA DISTRUTTO LA PUGLIA

Dichiarazione del presidente del gruppo regionale di Direzione Italia, Ignazio Zullo

“A mano a mano, a chiacchiere a chiacchiere…

“Ma come fa il presidente Michele Emiliano a sostenere che ha realizzato, ad oggi, l’84% del programma? Come fa ad autocelebrarsi mentre le sue Politiche nei settori più importanti sono disastrose? Lui che si riempie la bocca di parole come ‘partecipazione’ esca dalla Fiera del Levante e chieda ai cittadini che incontra se sono contenti della Sanità pugliese; chieda agli agricoltori colpiti da xylella, gelate, siccità e alluvioni se sono contenti dei risarcimenti ottenuti e del PSR fermo al 20% della spesa; chieda ai sindaci se sono contenti di aumentare le tariffe sui rifiuti per colpa di un ciclo dei rifiuti mai completato e che fanno delle periferie delle città vere e proprie discariche a cielo aperto; chieda alle famiglie con parenti affetti da Sla e altre gravi malattie se sono contenti di non ricevere più l’assegno di cura… E potremmo continuare.

“La verità è che Emiliano a mano a mano ha distrutto la Puglia, ma la convention di oggi è la dimostrazione che non se ne rende neppure conto, perché festeggia (a spese nostre) risultati che nei fatti non ci sono”